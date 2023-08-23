Как оттереть пятна на потолке и стенах: простые способы

Очищать стены и потолок от пятен может быть непросто, в частности из-за большой площади поверхности и сложного доступа. А вот пятна там при этом появляются так же часто и легко, как и на уровне человеческого роста.

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К счастью, упростить борьбу с подобными загрязнениями помогут правильно подобранные к типу пятна средства. Они избавят от необходимости долго и тщательно тереть поверхность и легко уберут все ненужные следы. OBOZREVATEL публикует список таких лайфхаков.

Ферментное моющее средство против плесени

Если у вас на стенах или потолке появилась плесень, вы, вероятно, захотите поскорее избавиться от нее, ведь она может быть источником опасности для здоровья. Помочь с этим может ферментный стиральный порошок. Протрите пятна плесени таким средством, а затем промойте их чистой водой.

Важный нюанс – перед уборкой убедитесь, что вы используете именно порошок с содержанием ферментов и проверьте на незаметном участке, не влияет ли он на покрытие стены нежелательным образом.

Зубная паста против карандашей

Нанесите на старую зубную щетку немного пасты и круговыми движениями потрите следы карандаша на стене. Также можно наносить средство влажной тряпкой. После очистки останется только смыть остатки средства.

Основные предосторожности при этом – не использовать гелевую пасту и избегать окрашенных вариантов. Лучше всего подойдет обычное белое средство. В идеале – изготовленное на основе пищевой соды.

Содовая паста против твердых загрязнений

Если пятно на стене оставила какие-та твердые субстанция, например еда, воспользуйтесь мягким абразивом, чтобы удалить остатки. Таким абразивом является пищевая сода. Приготовьте из двух частей порошка и одной части воды густую пасту и сразу нанесите ее на следы, от которых хотите избавиться. Оставьте средство примерно на час, затем влажной тряпкой или мягкой щеткой потрите загрязненное место и смойте остатки соды. Если пятно не исчезло с первого раза, повторяйте процедуру, пока не избавитесь от него полностью.

Масло чайного дерева против липких субстанций

Следы от наклеек, жвачки, слайма или пищевых смесей, кажется, намертво прилипают к стенам. Попытки оттереть их тряпкой приводят к тому, что на липкую субстанцию только налипают волокна и усугубляют положение. Легко справиться с проблемой поможет масло чайного дерева, которое растворит загрязнитель. Для удаления небольших липких пятен достаточно нескольких капель на ватном диске. Для больших площадей разбавьте масло водой и аккуратно сотрите клей с помощью салфетки из микрофибры. На толстых слоях липких пятен масло лучше оставлять на время, чтобы оно успело разрушить загрязнитель вглубь.

Мел против жира

Мел является суперабсорбентом, а благодаря своей пористой структуре он легко удаляет пятна. На свежих пятнах он сработает мгновенно, со старыми придется проявить немножко терпения. Начните с промокания жира полотенцем или бумагой, пока участок не станет настолько сухим, насколько это возможно. Затем, используя белый мел для доски (не цветной и не для тротуаров) полностью покройте пятно, просто "зарисовав" его. Дайте мелу 10 минут, чтобы подействовать, и сотрите его. При необходимости вы можете повторить этот процесс, но не втирайте мел в стену и не нажимайте слишком сильно, потому что вы можете повредить стену или глубже втереть жир.

Кондиционер для белья как универсальный очиститель

Если загрязнения на стенах не слишком сложные, справиться с ними поможет раствор бельевого кондиционера. Разведите его водой в равных пропорциях и нанесите с помощью пульверизатора на пятно. А затем просто протрите его с помощью салфетки из микрофибры. Также можно просто смачивать таким раствором тряпку.

Кусок хлеба против отпечатков пальцев

Если на ваших стенах кто-то оставил отпечатки пальцев, убрать их поможет черствый хлеб. Возьмите подсохший ломтик и аккуратно промокните им загрязненное место. Не жмите на хлеб, чтобы он не раскрошился. Чтобы предотвратить это, можно заранее слегка смочить кусочек водой. Хлеб должен подействовать, как губка, впитывающая кожный жир.

Солнцезащитный крем против перманентного маркера

Такие "художества" на стенах и мебели наводят на родителей ужас, ведь смыть маркер практически невозможно. Только если вы не вооружены солнцезащитным кремом или спреем. Он хорошо растворяет пигмент и при этом достаточно деликатен, чтобы не повредить покрытие стен. Просто нанесите на следы немного косметического средства и через несколько минут сотрите его бумажным полотенцем. Напоследок промойте обработанное место мыльной водой.

Смесь отбеливателя и воды против следов затопления

Неприглядные рыжие пятна от воды на стенах и потолке убирать достаточно тяжело. Но справиться с ними способна смесь хлорного отбеливателя с водой. Разведите две жидкости в равных пропорциях и нанесите из пульверизатора смесь на пятно. По мере его высыхания след будет светлеть. При необходимости процедуру можно повторить. Но не забудьте накрыть чем-нибудь мебель и пол при проведении таких работ.

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