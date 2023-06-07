Как отчистить старые пятна на диване: простой лайфхак

Обитые текстилем диваны собирают пятна не хуже одежды. Особенно хорошо об этом знают родители маленьких детей и хозяева домашних животных. К тому же, это могут быть пятна от еды и напитков, ведь кто не любит поесть на диване. А вот бросить обивку в стиральную машину в любой момент не получится – придется чистить мебель специальным средством. К счастью, такое средство можно изготовить самостоятельно и подействует оно быстро и эффективно.

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OBOZREVATEL узнал о рецепте такой смеси. И рассказывает, как ее правильно использовать, чтобы получить максимальный результат.

Для приготовления средства понадобятся всего три простых составляющих:

вода – 1 литр;

пищевая сода – 2 столовые ложки;

средство для мытья посуды – 2 столовые ложки.

Лучше всего для приготовления смеси выбирать прозрачное бесцветное средство для посуды, оно точно не оставит на ткани следы красителя. Все составляющие тщательно перемешивают до полного растворения соды и появления пены.

Перед применением лучше опробовать полученную жидкость на незаметном участке дивана. Обычно она не оставляет следов в процессе использования. Если все хорошо, смесь аккуратно наносят на пятно, избегая сильного увлажнения обивки, и оставляют действовать на 15-20 минут. После этого загрязненное место обрабатывают щеткой от краев к центру.

Сильно тереть пятно не следует. Если загрязнение стойкое или устаревшее, лучше повторить обработку несколько раз. В результате под действием этой смеси пятно должно сойти.

Но лучше все же удалять пятна сразу после их появления. Тогда нужно будет промокнуть загрязненное место салфеткой или бумажным полотенцем, избегая трения, чтобы не втереть загрязнитель в волокна, а затем обработать обивку указанной смесью. Чем быстрее вы ее примените, тем легче и полнее удалится пятно.

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