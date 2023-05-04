Как отстирать воротники и манжеты на рубашках: быстрый способ

Классическая и универсальная белая рубашка – неизменный атрибут не только официально-делового стиля. Она будет уместна в сочетании с джинсами и другими атрибутами повседневной одежды.

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Однако самое хлопотное дело – пытаться отстирать загрязненные воротнички и манжеты. Эти части рубашки нуждаются в особом уходе и внимании. Чтобы не повредить ткань, важно использовать деликатные средства стирки, которые не всегда справляются с пятнами. О быстром способе отстирать воротники и манжеты на рубашках – читайте в материале OBOZREVATEL.

Предлагаем пошаговую инструкцию, которая поможет эффективно отстирать воротники и манжеты.

Вам понадобится:

щетка для одежды

хозяйственное мыло (или обычное мыло)

моющее средство

стиральный порошок.

Шаг 1. Для повышения эффективности стирки потрите воротник специальной щеткой для одежды. Это позволит удалить поверхностную грязь и ороговевшие частицы кожи.

Шаг 2. Налейте в емкость теплую воду и смочите воротник.

Шаг 3. Возьмите хозяйственное мыло и тщательно потрите им воротник и манжеты. Можно натереть мыло на терке и оставить рубашку в воде для замачивания. Сильные загрязнения можно дополнительно потереть мягкой кистью. Рубашка должна замачиваться минимум 30 минут.

Шаг 4. Если на воротнике остались темные полосы, можно использовать средство для мытья посуды по аналогичной процедуре: намочить, натереть и подождать 30 минут. Затем прополосните рубашку в чистой воде.

Шаг 5. После этого следует постирать рубашку обычным способом (вручную или в стиральной машинке).

Кстати, по словам специалистов, чаще всего вещи портятся из-за неправильно установленной температуры стирки. При какой температуре нельзя стирать вещи – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие ингредиенты помогут отстирать воротник рубашки от желтизны.

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