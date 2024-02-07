Как отстирать шоколад с одежды: полезные и действенные советы

Да, шоколад пачкает одежду. Но причина ли это отказывать себе в удовольствии им полакомиться? Отнюдь, если вы знаете, как правильно отчистить пятна от ткани.

OBOZ.UA поинтересовался советами экспертов по уходу за тканями, как именно нужно бороться со следами шоколада. Они подходят к вопросу с точки зрения того, можно одежду стирать в машине, или ее нужно только сдавать в химчистку. Так что выясните, в каком именно уходе нуждается вещь, а затем беритесь за работу.

Если вещь можно стирать в машине

В отличие от большинства загрязнений, шоколад лучше отчищать, когда он успел высохнуть или застыть. Поэтому положите несколько кубиков льда в пластиковый пакет и приложите его к пятну. Или поместите вещь в морозильную камеру примерно на 10 минут. Когда шоколад застынет, соскребите все, что сможете, с помощью ложки, тупого ножа или старой кредитной карты. Но избегайте трения, чтобы не втереть пятно глубоко в волокна.

Когда все твердые частицы будут удалены, переверните ткань чистой стороной вверх и промойте ее так под сильной струей холодной воды. Если вы загрязнили одежду, которая на вас, промокните пятно тканью или бумажным полотенцем, смоченным в холодной воде.

Когда все, что можно удалить таким образом, вы уберете, нанесите на остатки пятна небольшое количество стирального средства с ферментами или подходящий пятновыводитель. Аккуратно вотрите средство пальцами, чтобы убедиться, что оно пропитало ткань насквозь. Оставьте его на 15 минут подействовать, а затем отправляйте вещь в стиральную машину. Или постирайте вручную, если это деликатная вещь. Если загрязненная одежда все еще на вас, нанесите на пятно каплю средства для выведения пятен. Возможно, оно не удалит шоколад полностью, но поможет легче решить проблему.

После стирки убедитесь, что остатки шоколада полностью исчезли. Если нет, не кладите вещь в сушилку, это только закрепит загрязнитель. Замочите ее в кислородном отбеливателе на несколько часов. Такой отбеливатель безопасен для всех белых и цветных тканей, кроме шелка, шерсти и изделий с кожаной отделкой. После замачивания еще раз постирайте вещь. Если пятно все еще не исчезло, снова воспользуйтесь отбеливателем.

Если вещь нуждается в химчистке

Одежду, которую можно чистить только химически, тоже начните обрабатывать с заморозки шоколадного пятна и соскабливания остатков. Когда они будут устранены, немедленно отнесите вещь в химчистку и, сдавая ее, укажите на пятно и объясните, что это шоколад.

Если вы пользуетесь домашним набором для химической чистки, обработайте след от шоколада пятновыводящим средством, которое идет в комплекте. И только потом кладите его в мешок для чистки и отправляйте в сушилку.

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