Как отчистить пятна от лака для ногтей на одежде: доступный лайфхак

Сейчас большинство женщин ходят к мастерам маникюра, а не красят ногти самостоятельно. Однако это не значит, что обычным лаком сейчас не пользуются. Иногда он может понадобиться в быту, а иногда пригодится, чтобы подкрасить шеллак.

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То есть риск того, что лак попасть на одежду, сохраняется. Но есть несколько лайфхаков о том, как убрать из ткани ткани и не повредить ее, рассказали House Digest.

Обычно когда на одежду попадает лак для ногтей, все сразу пробуют убрать его ацетоном. Это действительно может сработать, но существует большая вероятность того, что ацетон испортит цвет и текстуру ткани. Но есть и другие жидкости, которые отлично справятся с подобным загрязнением.

Перекись водорода

Прежде чем очищать ткань, следует протестировать ее реакцию на перекись. Если вид ткани не изменился, можно переходить к делу.

Если содержание перекиси превышает 3%, обязательно добавьте к нему немного теплой воды. Далее смочите мягкое полотенце или салфетку из микрофибры в растворе и осторожно протрите пятно несколько раз, пока оно не станет совсем светлой.

Ненадолго замочите в растворе перекиси остатки загрязнения и отправляйте вещь в стиральную машину.

Спирт

Спирт в отличие от перекиси действует в считанные секунды. Если для вашей ткани не подошел предыдущий способ удаления лака, то добавьте в спирт немного воды, чтобы уменьшить его концентрацию, и мягким полотенцем или микрофибровой салфеткой начинайте избавляться от пятна. После того как от загрязнения почти ничего не останется, вещь надо постирать.

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