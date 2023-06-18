Как отстирать пятна от клубники на одежде: сезонные лайфхаки

Каждый год мы с нетерпением ждем лета, чтобы полакомиться вкусными свежими ягодами, а особенно сладкой клубникой. Однако когда на одежде появляются ярко-красные пятна от ягодного сока, сразу портится настроение, потому что не знаем, что с этим делать.

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В таких ситуациях действовать нужно быстро, потому что избавиться от пятна легче, когда оно свежее. OBOZREVATEL собрал действенные способы решения этой проблемы.

Кипяток поможет удалить загрязнение без всякой мороки. Замочите место, где есть пятно, но ни в коем случае не добавляйте моющие средства. Потому что это только усугубит ситуацию.

Соляной раствор также пригодится. Замешайте соль в воде так, чтобы получилась негустая каша и замочите одежду. Когда пятно исчезнет, промойте вещи водой, чтобы избавиться от следов соли.

Лимонная кислота является незаменимым помощником в выведении накипи и пятен. Разведите в стакане воды одну чайную ложку кислоты и замочите загрязненную ткань. Ждать необходимо 20 минут, но если следы от клубники остались, повторите процедуру снова.

Чтобы избавиться от ягодного сока на цветной одежде, можно использовать глицерин. 40 граммов жидкости нанесите на пятно и подождите 2 часа, затем постирайте одежду в теплой воде.

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