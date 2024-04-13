Как отстирать пятна на белой одежде: самые эффективные средства, которые есть на каждой кухне

Белые вещи – это радость любого модника и ночной кошмар того, кто отвечает за стирку. На белой ткани видно малейшее пятнышко и въедают загрязнители при этом очень глубоко.

Конечно, можно приобрести специальный отбеливатель и стирать вещи с ним. Но можно обойтись и простыми продуктами, которые у вас есть на кухне или в домашней аптечке. OBOZ.UA собрал наиболее эффективные лайфхаки.

Уксус

Белый уксус – жидкость, которая может спасти вещи практически от любых проблем. Периодическое добавление его в стиральную машину поможет от появления серого налета на вещах. Если же вы посадили на белую футболку или блузку пятно, полейте его небольшим количеством неразбавленного уксуса, а затем сразу промокните чистым сухим полотенцем. Не трите ткань, чтобы не втереть загрязнитель глубоко в волокна. Но и не старайтесь промокнуть абсолютно весь уксус. Та его часть, которая останется на пятне, продолжит работать, когда вы отправите вещь стираться в машину.

Этот метод лучше всего подходит для обычных бытовых пятен, таких как следы соусов, травы, грязи, пота и дезодоранта. Однако он эффективен и против стойких загрязнителей – вина, кофе, крепкого чая.

Лимонный сок

В дополнение к способности растворять пятна лимонный сок также обладает отбеливающими свойствами. Поэтому его можно использовать для стирки старых и пожелтевших вещей. Он хорошо справляется со следами вина, ягод, томатного сока, горчицы и т.д. Как и уксус, лимонный сок работает за счет кислотности.

Все, что вам нужно сделать, это аккуратно промокнуть свежее пятно полотенцем, избегая трения, а затем обработать его свежим лимонным соком, процеженным через мелкое ситечко. После этого можете сразу отправлять вещь в барабан машины. Но будьте осторожны с шелком и шерстью, для них средство может быть слишком агрессивным.

Соль

Обычная поваренная соль благодаря своим гигроскопическим свойствам быстро уберет следы различных жидкостей – пота, крови, вина, травяного или любого сока. Щедро насыпьте продукт на свежее пятно и оставьте его работать на 10-15 минут. Затем промойте ткань под струей холодной воды. После этого пятно можно дополнительно обработать уксусом или лимонным соком. А можно сразу постирать вещь.

Перекись водорода

Аптечная перекись водорода – лучшее средство для удаления пятен крови, поскольку оно является окислителем и может расщеплять органические вещества. Перед тем как обрабатывать пятно крови, промойте его холодной водой – ни в коем случае не горячей и не теплой, так вы только закрепите его. А затем сразу нанесите на загрязненное место перекись. Оставьте ее минимум на 15 минут. Какое-то время средство будет пениться, механически выталкивая пятно из ткани. Напоследок постирайте загрязненную кровью вещь в машине при самой низкой возможной температуре.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как отчистить от одежды пятна шоколада.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.