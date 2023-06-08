Как отстирать белые носки: лайфхаки для мгновенного эффекта

Белые носки особенно актуальны в летнюю жару. Во избежание натирания и неприятного запаха под кеды и кроссовки лучше надевать носки из натуральных материалов.

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Однако со стиркой часто возникают проблемы – иногда не помогают даже дорогие отбеливатели. О лайфхаках для мгновенного эффекта белизны рассказало издание Express.

Пользователи соцсетей на странице Mrs Hinch Cleaning Tips в Facebook опубликовали действенные советы по эффективной стирке. Многие не хотят использовать химические отбеливатели из-за их разрушающего эффекта на волокна тканей. В качестве альтернативы рекомендуют попробовать таблетки для посудомоечной машины.

За последние несколько лет тенденция активного использования этих таблеток в хозяйстве стремительно возросла. Ими моют почти все поверхности: начиная от духовок и заканчивая душевыми кранами и стиральными машинами.

Для стирки белых носков следует просто добавить в стиральную машинку 1-2 таблетки для мытья посуды. При этом порошок или другие моющие средства использовать не нужно . Те, кто уже попробовал этот лайфхак, рекомендуют стирать носки при высокой температуре.

"Это лучшее средство для белых вещей. Стираю так годами и это никак не повлияло на стиральную машину. Теперь не надо замачивать носки на ночь – лайфхак действует мгновенно", – поделилась опытом пользовательница соцсети Марша Стивенс.

Можно также попробовать старые добрые "бабушкины" советы. Помогут обычные ингредиенты – пищевая сода и белый уксус. Кислота в сочетании с абразивной структурой соды является отличным очищающим средством, что поможет расщепить грязь и отбелить ткань.

Сушить белые носки лучше на свежем воздухе, поскольку УФ-лучи естественным образом отбеливают одежду.

Кстати, еще один популярный в народе метод – несколько таблеток аспирина. В стакан с водой нужно раскрошить 3-4 таблетки и перемешать до полного растворения. Носки кладем в емкость и заливаем раствором. Через 30 минут можно отправлять их в барабан стиральной машинки и включить цикл обычной стирки с добавлением порошка и кондиционера.

Кроме того, отстирать носки поможет хозяйственное мыло. О лайфхаках приготовления раствора – читайте в материале.

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