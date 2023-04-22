Как отстирать белые носки: способы для идеального цвета

Белые носки – универсальный предмет гардероба, но приходится прилагать немало усилий, чтобы их отстирать. Возвратить белизну ткани бывает очень тяжело, не помогают даже магазинные средства.

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Подошва белых носков быстро пачкается. Однако есть несколько действенных лайфхаков для возвращения носкам ослепительной белизны. OBOZREVATEL подобрал самые простые и эффективные из них.

Соль

Весь секрет в предварительной обработке. Прежде чем отправить носки в стиральную машинку, необходимо их замочить как минимум на 15 минут. Поможет ингредиент, который есть в каждом доме – соль. В небольшую миску, наполненную водой, следует насыпать несколько ложек соли. Раствор нужно тщательно перемешать и замочить на нем носки. Через 15 минут отправляем носки в стиральную машинку и стираем их обычным способом.

Аспирин

Еще один популярный в народе метод – несколько таблеток аспирина. В стакан с водой нужно раскрошить 3-4 таблетки и перемешать до полного растворения. Носки кладем в емкость и заливаем раствором. Через 30 минут можно отправлять их в барабан стиральной машинки, включив цикл обычной стирки с добавлением порошка и кондиционера.

Сода и лимонный сок

Следует взять несколько ложек соды и разбавить ее с лимонным соком, чтобы получилась пастообразная смесь. Ею натираем подошвы носков и оставляем минимум на 30 минут. Этот лайфхак хорошо подойдет для посеревшей ткани, он мгновенно вернет белизну.

Кстати, можно использовать и уксус. Он известен бактерицидными и смягчающими свойствами. Смешайте воду и уксус в пропорции 3:1. Можно налить в емкость 3 стакана воды и 1 стакан уксуса. Окунаем носки в раствор и оставляем на час. После этого стираем в машинке.

Кроме того, отстирать носки поможет хозяйственное мыло. О лайфхаках приготовления раствора – читайте в материале.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как стирать вещи, чтобы они оставались как новые.

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