Как отстирать белые носки: действенный летний лайфхак

Светлая одежда быстро загрязняется, а частая стирка может испортить ее вид. Белые носки уже после первого использования теряют свой цвет.

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Поэтому большинство людей сразу покупают много пар, зная, что они быстро загрязняются. OBOZREVATEL нашел советы, которые помогут справиться с этим.

Таблетка для посудомоечной машины может спасти белые носки и вернуть им ярко-белый цвет.

Для этого нужно растворить таблетку в теплой воде и замочить грязную одежду минимум на 30 минут, все зависит от пятен. Затем закинуть вещи в стиральную машину или постирать вручную.

Также эффективно справится со стойкой грязью отбеливатель, но это займет больше времени. Разведите вещество в воде и замочите носки на 5-6 часов. Затем постирайте их. Перед использованием внимательно прочтите инструкцию на этикетке.

Следует отметить, что использовать метод с отбеливателем стоит только для белых вещей, поскольку любую цветную одежду такая очистка может только испортить.

Уксус незаменимый помощник в борьбе с грязью и неприятным запахом. Размешайте в одном литре теплой воды одну чайную ложку уксуса и замочите носки. Оставьте их на 30 минут, а затем постирайте в стиральной машинке.

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