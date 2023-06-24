Будут как новые даже после ста стирок: как сохранить мягкость полотенец

Кухонные полотенца быстро загрязняются и теряют свою мягкость и красивый вид. Жирных пятен трудно избавиться, а после неоднократной стирки они становятся жесткими и уже не так приятны на ощупь.

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Однако можно сохранить качество полотенец, а не постоянно покупать новые. OBOZREVATEL собрал советы восточных хозяек, которые помогут сохранить хорошее состояние ткани.

К примеру, японки используют привычный для нас уксус для смягчения изделия.

Для этого возьмите 200 мл столового уксуса и разведите его на 10 литров воды. Залейте в отсек кондиционера в стиральной машине и запустите любую программу. Но не стирайте другие вещи с полотенцами, потому что фурнитура на одежде, пуговицы и молнии могут порвать ткань.

Отжимать и сушить полотенца в стиральной машине не стоит, лучше сделайте это самим. Потому что автоматический режим снижает качество изделия.

Также быстро собрать ворс из махровых полотенец во время стирки поможет обычный резиновый шарик с шипами. Положите его вместе с полотенцами и запустите машинку.

А если вы будете стирать вручную, то замочите полотенца, в упомянутом выше, растворе на один час. Затем ополосните их в мыльной воде и промойте под проточной водой.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как быстро отмыть кухню от жирных пятен.

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