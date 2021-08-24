Как оторвать ребенка от смартфона и научить любить спорт: семь советов

Низкий уровень физической активности в подростковом возрасте увеличивает риск избыточного веса и ожирения, что может привести не только к хроническим заболеваниям, но и влиять на психическое состояние. Поощрение детей к спорту – залог их физического и психологического здоровья.

В Центре общественного здоровья в Facebook поделились советами для родителей, как поощрить детей к физической активности. Там напомнили, что спортивные упражнения снижают раздражительность и тревожность, улучшают самочувствие, придают уверенности в себе и способствуют социальной интеграции детей в обществе.

Как подчеркнули в ЦОЗ, дети и подростки в возрасте от 5 до 17 лет должны активно двигаться не менее 60 минут ежедневно.

Видео дня

Спорт должен стать частью жизни не только детей, но и их родителей – они на собственном примере должны показывать пользу от активного отдыха и создавать необходимые условия для занятий спортом своего ребенка.

Как еще сделать физическую активность неотъемлемой частью жизни детей:

будьте примером для своего ребенка. Занимайтесь спортом, отдыхайте активно.

Пусть физическая активность станет повседневным занятием вашей семьи. Гуляйте вместе, играйте в подвижные игры.

Подарите своим детям снаряжения для активных занятий – велосипед, ролики, скакалку, мяч.

Водите детей в места, где они могут быть активными. Это может быть общественный парк, игровая площадка или футбольное поле.

Создавайте условия для занятий спортом, спортивными хобби и знакомьтесь с новыми видами активностей.

Вместо того, чтобы смотреть телевизор после обеда, поощряйте своего ребенка придумывать веселые активные занятия с друзьями и семьей, например, гулять, играть в салки или кататься на велосипедах.

Соблюдайте правила безопасности. Всегда обеспечивайте своих детей средствами защиты – шлемами, запястниками, наколенниками соответствии с возрастом.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-косметолог Юлия Белоус и нутрициолог София Рожко рассказали, как влияет питание на кожу, волосы и ногти, что следует добавить в рацион в случае ухудшения их состояния, а убрать.