Как отмыть жир в холодной воде: бабушкины лайфхаки

Иногда возникают ситуации, когда посуду приходится мыть в холодной воде. Походные условия, временное отключение и т.д. Но часто в таких обстятельствах даже сильное фабричное средство не справляется с жиром. Более того, оно не очень хорошо смывается холодной водой. В таком случае на помощь могут прийти лайфхаки наших бабушек.

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Они часто мыли посуду без доступа к горячей воде. И при этом пользовались полностью натуральными средствами. OBOZREVATEL рассказывает, чем можно заменить привычную жидкость, чтобы избавиться от жира на сковородках и тарелках.

Сода

Этот порошок обладает большой очищающей силой и может использоваться повсюду в доме. В том числе в уходе за посудой. Сода хорошо растворяет жир, а также действует как мягкий абразив, который очищает посуду механически. Ее просто наносят на поверхность предмета, который нужно вымыть, растирают с помощью губки или мягкой тряпки и смывают. Средство легко удаляется, не оставляя после себя ни следов, ни запахов.

Горчичный порошок

Этот кулинарный ингредиент благодаря пекучим веществам в своем составе очень хорошо расщепляет жир. Горчичный порошок можно использовать как соду, а можно смешать с водой до пастообразной консистенции и применять в такой форме. Однако смывать его придется несколько более тщательно, чем соду.

Мука

Так же, как и сода, мука действует на поверхность, как мягкий абразив. К тому же, этот продукт впитывает жир и лишнюю влагу. Чтобы правильно воспользоваться мукой во время мытья посуды, нужно небольшое количество насыпать на сухую поверхность и слегка потереть. После этого остатки стряхивают и промывают предмет. Если муку смочить, она может прилипнуть к поверхности, ведь содержит много клейковины и тут же превращается в тесто. Именно поэтому она используется, именно как средство для сухой чистки.

Зола

Этот способ кажется довольно странным, но действует он не менее эффективно, чем все предыдущие. Как и сода, зола имеет щелочную реакцию, а значит хорошо расщепляет жир. Используют ее аналогичным образом – насыпают на загрязненную посудину, натирают поверхность, требующую очистки, и смывают.

Хозяйственное мыло

В отличие от других мыльных средств хозяйственное мыло хорошо смывается даже холодной водой. Его можно использовать, нанося на губку, а можно приготовить раствор для мытья посуды. Смывать его следует тщательно. Кроме обезжиривания, хозяйственное мыло обеспечивает также легкое антибактериальное действие.

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