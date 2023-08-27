Как использовать ненужную косметику: неожиданные идеи для быта

Часто бывают ситуации, когда девочки покупают косметику, а потом ею не пользуются. Однако не стоит кому-то отдавать средства или выбрасывать, они могут пригодиться в быту.

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Если вам не нужны пудра, тоник, косметическое масло или прозрачный лак, то их можно использовать не по их прямому назначению. OBOZREVATEL собрал советы, которые помогут вам в этом.

Если вы сильно потеете, то пудра поможет замаскировать это. Нанесите ее на подмышки перед выходом из дома или перед тренировкой – и на одежде не будет мокрых следов.

Тоник не только очищает кожу от загрязнений и микробов, его можно использовать для протирания гаджетов или других поверхностей. Он избавит вас от лишней грязи и бактерий и еще придаст приятный запах.

Прозрачный лак вернет тусклым поверхностям блеск. Его можно наносить на полированную мебель. Аккуратно распределите лак на нужный участок и дайте ему высохнуть.

Также можно улучшить состояние очков и избежать их повреждения благодаря лаку. Нанесите его на болтики в оправе, и они будут блестеть и не выпадут. Лак крепко закрепит их.

Косметическое масло поможет в борьбе с грязью на поверхности из нержавеющей стали. Нанесите пару капель на чистую тряпку и протрите нужные участки. Затем еще раз протрите бумажным полотенцем. Вы не только избавитесь от пятен, но и придадите поверхности блеска.

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