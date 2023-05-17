Как отмыть вытяжку от устаревшего жира: рецепт спасительного средства

Кухонную вытяжку следует мыть регулярно. Если этого не делать, пыль, жир и остатки пищи покроют поверхность таким толстым слоем грязи, что отчистить его будет очень тяжело.

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Если вы не хотите использовать вредные химические средства, можно попробовать эффективные народные лайфхаки. Чем отмыть кухонную вытяжку от жира – читайте в материале OBOZREVATEL.

Есть несколько действенных методов для очищения. Необходимые ингредиенты:

уксус

лимон или лимонная кислота

мыло (лучшее хозяйственное)

сода.

Как мыть фильтры

Вытяжку нужно мыть осторожно и поэтапно. Очистить воздушные фильтры поможет раствор из хозяйственного мыла. Размельченное или жидкое мыло разводим в емкости с горячей водой до полного растворения. Опускаем решетку в раствор и оставляем на несколько часов. От грязи не останется и следа. Для лучшего результата можно протереть фильтр щеткой.

Лимонная кислота

Эксперты по уборке советуют использовать сок лимона или лимонную кислоту. В емкость наливаем теплую воду, добавляем немного жидкого мыла и лимонный сок. Замачиваем фильтры на несколько часов и протираем губкой.

Лайфхак со столовым уксусом

Воздушный фильтр следует положить в большую миску или тазик с широким дном. Заливаем решетку белым уксусом. Оставляем на 10 минут, а затем добавляем 2 столовые ложки соды. Должна произойти выраженная химическая реакция. После этого фильтр нужно извлечь из миски и удалить остатки грязи с помощью губки или щетки. Вместо уксуса можно использовать сок лимона.

Чем отмыть вытяжку изнутри

Сода и хозяйственное мыло помогут отмыть вытяжку изнутри. Для более продолжительного эффекта можно использовать и уксус. В горячей воде нужно растворить хозяйственное мыло, добавить соду и нанести средство на грязные поверхности. Через 30 минут смываем прохладной водой и протираем губкой.

Кроме того, внутренние поверхности можно натирать белым уксусом, лимонным соком или лимонной кислотой. Просто наносим эти средства на загрязненные места и тщательно протираем тряпкой. Вытяжку следует тщательно промыть от остатков кислоты.

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