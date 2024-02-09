Как отмыть суперклей с пальцев: наиболее действенные варианты, которые не навредят коже

Суперклей – это убедительный ответ на многие различные бытовые проблемы. А еще необходимый для творчества и разных технических проектов материал. Но есть у него и неприятное свойство. Так же успешно, как и разные детали и материалы, он склеивает кожу рук. При этом просто смыть его мыльной водой можно буквально в первую минуту-две. А дальше нужно искать какие-то другие способы. Которые бы при этом не повреждали кожу рук.

OBOZ.UA поинтересовался советами опытных мастеров, как бороться с суперклеем на руках. И вот что они рекомендуют на такие случаи.

Поваренная соль

Один из самых распространенных советов для удаления клея с рук это сделать из поваренной соли и воды пасту и легкими круговыми движениями втирать ее в пятно, пока оно не ослабнет и пленка клея не снимется с кожи. На практике этот метод достаточно действенный, но дерматологи предостерегают – использовать его нужно с осторожностью. Соль может вызвать раздражение, зуд и шелушение даже здоровой кожи и обострять проявления таких болезней как акне или экзема. Поэтому они рекомендуют выбрать один из описанных далее способов.

​Мыльная ванночка

Чтобы снять с кожи суперклей, наберите в миску теплой воды и растворите в ней немного косметического мыла. Уже через несколько минут такой ванночки следы средства должны легко отмыться. Можно и увеличить концентрацию раствора, взяв на четверть стакана любого мыльного средства стакан воды. Такой жидкостью нужно протирать кожу примерно 20 секунд.

Жир

Растительное или сливочное масло, маргарин или вазелин тоже хорошо ослабляют суперклей. Нанесите немного жира на ватный диск и протирайте им участок, покрытый клеем. Вскоре он должен легко сняться.

Лимонная кислота

Ванночка из раствора равных частей лимонного сока и воды вполне способны справиться со следами суперклея на коже. Замочите в такой смеси руки и средство отстанет.

Ацетон

Эксперты не рекомендуют использовать растворитель на поврежденной коже, ведь он может печь и раздражать ранки. Также не подходит он для чувствительных участков кожи. Но ацетон хорошо растворяет суперклей и им можно воспользоваться, если другие лайфхаки не помогли.

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