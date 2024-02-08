Фольга должна быть незаменимой для любителей мастерить: вот просто причина, почему

Ремонт – это всегда удачная идея, по крайней мере, пока дело не доходит до практики. При работе с краской, клеем, морилками для дерева, лаками и другими материалами, часто используемыми любителями смастерить что-то своими руками, все поверхности в доме могут быть испорчены брызгами.

Однако с помощью алюминиевой фольги можно качественно защитить столешницы, пол и мебель. Детальнее о действенном лайфхаке рассказало издание House Digest.

Многие до сих пор пользуются "бабушкиными" методами, защищая поверхности старыми газетами. Это очень ненадежный способ – жидкость мгновенно пропитывается сквозь бумагу. Фольга создает надежную защитную пленку – и ее легко свернуть и выбросить, чтобы убрать беспорядок.

Разверните достаточное количество фольги, чтобы покрыть всю длину поверхности. Лайфхак также пригодится, если вы мастерите что-нибудь на столе или за кухонной столешницей либо красите определенные элементы с детьми. Если фольга не покрывает ширину поверхности, положите еще один длинный кусок, чтобы обеспечить защиту всех участков. Вы можете положить малярную ленту, чтобы удерживать эти две детали вместе, если они начнут разъезжаться. Фольгу можно собрать вокруг краев столешницы, чтобы удерживать ее на месте, или стоит приклеить ее скотчем.

Этот же способ подходит для пола, мебели или любой рабочей поверхности. Например, оберните дверную ручку алюминиевой фольгой – это будет отличным способом поддерживать ее в чистоте при покраске дверей или стен.

Кроме того, поскольку фольга безопасна для духовки, вам не нужно беспокоиться о том, что сквозь нее проникнет горячий клей. Даже если вы работаете с такими крошечными материалами, как блестки, фольга упростит уборку. Просто возьмите углы фольги и начните сворачивать ее, сохраняя все внутри, и ваша кухонная столешница будет безупречной.

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