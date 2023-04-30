Как отмыть стеклянный стол: профессиональный способ от пыли и пятен

Стеклянные столы являются отличным вариантом для интерьера. Современная минималистическая эстетика создает чувство пространства и изысканности. Но не все так радостно, когда дело доходит до мытья. Стеклянные столы быстро пачкаются, на них остаются отпечатки пальцев, следы пыли и грязи.

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При мытье стеклянных столов нельзя использовать абразивные средства. Такие столы не следует тереть жесткой стороной губки, чтобы не оставить царапин. О профессиональном способе от пыли и пятен рассказало издание Homes and gardens.

Доминик Пония, генеральный директор и соучредитель Cleanology, говорит, что нельзя слишком сильно давить на поверхность стеклянного стола, поскольку это может привести к появлению трещин.

Лучший вариант – протереть влажной тканью из микрофибры.

"Ткани из микрофибры работают еще лучше, если их соединить со средством для чистки стекла", – отметил Пония.

Можно сделать универсальный спрей из подручных ингредиентов. Эксперт рекомендует смешать воду и белый уксус 1:1 и налить раствор в пульверизатор.

"Это идеальное сочетание. На столе не будет полос от разводов. Он будет действительно сиять", – подчеркнул Пония.

Также следует обратить внимание на качество воды. Чтобы избежать разводов, кальциевых и магниевых отложений используйте фильтрованную воду для мытья стеклянных поверхностей.

А для очистки краев стола Бекки Декер, эксперт по блогу Gardeninghood, советует погрузить ватный тампон в раствор и осторожно провести им по краям, чтобы удалить пыль и загрязнение.

Джош Бош из Gatsby Glass советует избегать абразивных или аммиачных чистящих средств, чтобы предотвратить царапины или повреждения стеклянной поверхности.

Кстати, есть много народных способов, чтобы отмыть зеркало от жира и пятен. Однако задача со звездочкой – сделать это, не оставляя разводов. Популярны лайфхаки с использованием уксуса, соли и лимонной кислоты – это универсальные очистители, которые помогут отмыть загрязнения. Но есть еще одно малоизвестное, но не менее действенное средство для мытья зеркал. Какое именно – читайте в материале.

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