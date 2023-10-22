Как отмыть стеклянные крышки для кастрюль: чудо-смесь растворит всю грязь
Стеклянные крышки для кастрюль требуют особого ухода. Их легко повредить агрессивными химическими средствами, а обычные гели для мытья посуды могут не отмыть неприятную грязь под ободками.
Чтобы эффективно отмыть даже устаревшую грязь, жирные пятна и остатки пригоревшей пищи нужно очень постараться. OBOZ.UA подобрал действенный рецепт, который растворит всю грязь.
Только три шага помогут отмыть крышку от нагара и капель жира. Не придется даже прилагать усилия – грязь быстро отойдет, если погрузить крышку в раствор.
Необходимые ингредиенты:
- горячая вода;
- сода;
- сухая горчица.
Шаг 1. Смешайте в большой емкости соду и сухую горчицу в пропорции 2:1. Можно взять две чайные ложки соды и чайную ложку горчицы.
Шаг 2. Вскипятите 3 литра воды и залейте ею соду и горчицу.
Шаг 3. Замочите в растворе стеклянные крышки – они должны пробыть в воде минимум 15 минут, чтобы жир и грязь отошли от поверхности и ободков.
И напоследок просто помойте крышки под струей теплой воды или при необходимости протрите губкой с каплей моющего средства.
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