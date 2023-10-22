Как отмыть стеклянные крышки для кастрюль: чудо-смесь растворит всю грязь

Стеклянные крышки для кастрюль требуют особого ухода. Их легко повредить агрессивными химическими средствами, а обычные гели для мытья посуды могут не отмыть неприятную грязь под ободками.

Чтобы эффективно отмыть даже устаревшую грязь, жирные пятна и остатки пригоревшей пищи нужно очень постараться. OBOZ.UA подобрал действенный рецепт, который растворит всю грязь.

Только три шага помогут отмыть крышку от нагара и капель жира. Не придется даже прилагать усилия – грязь быстро отойдет, если погрузить крышку в раствор.

Необходимые ингредиенты:

горячая вода;

сода;

сухая горчица.

Шаг 1. Смешайте в большой емкости соду и сухую горчицу в пропорции 2:1. Можно взять две чайные ложки соды и чайную ложку горчицы.

Видео дня

Шаг 2. Вскипятите 3 литра воды и залейте ею соду и горчицу.

Шаг 3. Замочите в растворе стеклянные крышки – они должны пробыть в воде минимум 15 минут, чтобы жир и грязь отошли от поверхности и ободков.

И напоследок просто помойте крышки под струей теплой воды или при необходимости протрите губкой с каплей моющего средства.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что добавить в посудомойку, чтобы улучшить качество мытья стеклянной посуды.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.