Как отмыть стеклянную дверь и окна: беспроигрышный способ
Стеклянная дверь и окна – это не только элементы декора, но и то, что пропускает в наш дом солнечный свет и делает его уютным и комфортным. Однако сохранить их чистыми и прозрачными совсем не легко.
Дождевые капли, пыль, насекомые и т.д. со временем делают стекло грязным и тусклым. Поэтому эксперт по благоустройству дома Майлс Робинсон поделился бюджетным и эффективным способом очистки окон.
Конечно, для мытья стеклянных поверхностей можно использовать мягкую салфетку из микрофибры и качественные моющие средства, но это довольно дорого и не экологично. Микрофибровые салфетки приходится часто менять, а средство для мытья стекла распыляет в воздухе не самые полезные вещества.
Однако существует не менее эффективный способ очистки для которого понадобится:
- Уксус;
- Вода;
- Газета.
Робинсон является специалистом по бюджетным решениям, поэтому посоветовал использовать смятые газеты и раствор из воды и белого уксуса для того, чтобы очистить ваши окна и стеклянные двери.
По его словам, газетные волокна обладают естественными абсорбирующими свойствами и тонкой текстурой, что делает их идеальными для получения чистого стекла без пятен и полос. Они гораздо эффективнее, чем хлопчатобумажные ткани и бумажные полотенца, поскольку они почти не оставляют никаких следов.
Как мыть стекло газетой
Для начала уберите пыль со стеклянной поверхности с помощью сухой тряпки.
Затем смешайте белый уксус с водой и налейте раствор в бутылку с распылителем. Возьмите старую газету и хорошо ее помните, чтобы она стала мягкой.
Распылите моющий раствор на стекло, оставьте его на несколько минут, а затем смятой газетой потрите круговыми движениями. После этого возьмите один сухой кусок газеты и отполируйте им сухое стекло, чтобы избавиться от остатков разводов.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как подготовить уличную мебель к летнему сезону.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.