Как отмыть стеклянную дверь и окна: беспроигрышный способ

Стеклянная дверь и окна – это не только элементы декора, но и то, что пропускает в наш дом солнечный свет и делает его уютным и комфортным. Однако сохранить их чистыми и прозрачными совсем не легко.

Дождевые капли, пыль, насекомые и т.д. со временем делают стекло грязным и тусклым. Поэтому эксперт по благоустройству дома Майлс Робинсон поделился бюджетным и эффективным способом очистки окон.

Конечно, для мытья стеклянных поверхностей можно использовать мягкую салфетку из микрофибры и качественные моющие средства, но это довольно дорого и не экологично. Микрофибровые салфетки приходится часто менять, а средство для мытья стекла распыляет в воздухе не самые полезные вещества.

Однако существует не менее эффективный способ очистки для которого понадобится:

Уксус;

Вода;

Газета.

Робинсон является специалистом по бюджетным решениям, поэтому посоветовал использовать смятые газеты и раствор из воды и белого уксуса для того, чтобы очистить ваши окна и стеклянные двери.

По его словам, газетные волокна обладают естественными абсорбирующими свойствами и тонкой текстурой, что делает их идеальными для получения чистого стекла без пятен и полос. Они гораздо эффективнее, чем хлопчатобумажные ткани и бумажные полотенца, поскольку они почти не оставляют никаких следов.

Как мыть стекло газетой

Для начала уберите пыль со стеклянной поверхности с помощью сухой тряпки.

Затем смешайте белый уксус с водой и налейте раствор в бутылку с распылителем. Возьмите старую газету и хорошо ее помните, чтобы она стала мягкой.

Распылите моющий раствор на стекло, оставьте его на несколько минут, а затем смятой газетой потрите круговыми движениями. После этого возьмите один сухой кусок газеты и отполируйте им сухое стекло, чтобы избавиться от остатков разводов.

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