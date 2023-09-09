Как отмыть следы от наклеек и этикеток с любой поверхности: инструкция

Во многих семьях часто используют записки, которые вешают на холодильник или другие поверхности, чтобы сообщить о важной информации или просто о чем-то напомнить. Это один из удобных способов общения, но наклейки могут оставлять следы, портящие внешний вид поверхностей.

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Не всегда можно избавиться от пятен с помощью влажной тряпки. Но OBOZREVATEL нашел действенный лайфхак, который поможет справиться с этим.

Для этого вам не нужно тратить деньги на дорогостоящие химические средства или делать растворы самостоятельно. Вам понадобится ручной пароочиститель – это прибор, который используют для чистки и дезинфекции поверхностей.

Если у вас нет такого прибора, то можно его заменить отпаривателем для одежды, он также эффективно справится с грязью.

Липкая этикетка оставляет следы на поверхности, которые со временем загрязняются еще и пылью. Поэтому, чтобы не повредить холодильник, интенсивно пытаясь отмыть пятна, используйте отпариватель.

Для этого включите прибор и дождитесь, пока он разогреется. Далее направьте пару на нужное место и через несколько секунд грязь начнет смягчаться. Затем протрите необходимые участки тряпкой и наслаждайтесь чистотой.

НО сначала выберите незаметное место на поверхности, где есть пятна, и попробуйте использовать отпариватель на ней, чтобы убедиться, что это не испортит материал.

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