Как отмыть руки от мазута после ремонта авто: спасительный способ

Ремонт авто может быть настоящим хобби. Ведь любой ручной труд, доставляющий удовольствие, успокаивает и поднимает настроение. Но побочным эффектом такого увлечения почти наверняка станут грязные руки. Мазут, смазочное масло и другие субстанции, используемые в авто, отмыть не так просто. Обычное мыло здесь не поможет.

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Но OBOZREVATEL узнал про пасту, которая может справиться даже с таким загрязнением. Приготовить его можно самостоятельно. Для этого понадобится:

хозяйственное мыло – 1 брусок;

вода;

жидкость для мытья посуды;

просеянный песок.

Сухое хозяйственное мыло нужно измельчить любым удобным образом, например натереть на крупной терке, и залить небольшим количеством воды. Приблизительно через 12 часов оно растворится и превратится в густую пасту. К этой пасте нужно добавить несколько капель жидкости для посуды и немного песка и тщательно все перемешать. Средство готово.

Хранить такую пасту для очищения рук нужно в плотно закрытой емкости. В противном случае она засохнет и воспользоваться ею уже не получится.

Лучше всего использовать это средство для мытья рук на улице прямо у гаража, ведь песок в его составе способен забивать канализацию. А отказаться от этой составляющей не получится, ведь именно он является абразивом, который помогает оттереть грязь. Также после использования пасты обязательно смазать руки питательным кремом.

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