Как отмыть решетки для барбекю: советы, которые облегчат вам жизнь

На улице уже полноценная весна, следовательно, пора открывать сезон барбекю. Что может быть лучше, чем в кругу друзей и семьи наслаждаться только приготовленными на природе блюдами

Однако после посиделок наступает не очень приятный момент, когда нужно очищать гриль. К счастью, издание Which поделилось советами, которые помогут облегчить этот процесс.

Пригоревшая еда и грязь на вашем гриле для барбекю может не только повлиять на его работу, но и навредить вашему здоровью. Поэтому любое место для приготовления пищи необходимо регулярно и тщательно очищать, чтобы ни в коем случае не отравить своих гостей и не отравиться самому.

Инструкция

Перед началом чистки гриля прочтите инструкцию и убедитесь, что оборудование и средства, которые вы используете, не повредит гриль и не лишит вас гарантии.

Регулярность

Нужно поверхностно чистить гриль для барбекю после каждого использования, а раз в три месяца производить глубокую очистку. Однако будьте осторожны, чтобы не повредить краску или металлические поверхности, потому что на них может образоваться ржавчина.

Очистка температурой

Оставьте газовый или угольный барбекю с закрытой крышкой на огне на 15 минут, чтобы сжечь жир и остатки пищи. После того, как он остынет, от золы будет достаточно легко избавиться.

Решетка и крышка

Многие рекомендуют использовать металлическую щетку для того, чтобы очистить решетку для гриля, но эксперты отмечают, что такая щетина может отломиться и попасть в щели прибора. Поэтому они рекомендуют использовать щетку с нейлоновой щетиной.

Для очистки крышки используйте теплую воду, моющее средство и безворсовую ткань.

Для очистки металлических частей крышки или металлических полок следует выбирать мягкое чистящее средство для нержавеющей стали.

Газовые горелки

Для начала очистите газовые горелки щеткой, чтобы удалить отложения грязи. Затем используйте металлическую шпильку или шпажку для барбекю, чтобы разблокировать отдельные выходные отверстия для газа. Внимательно следите за тем, чтобы мусор не попал в саму горелку.

Затем протрите теплой водой с мылом и высушите тканью без ворса.

Внутренняя часть

Удалите золу, частицы пищи или жира, а затем очистите внутреннюю часть теплой мыльной водой и губкой. Если внутри остались жесткие загрязнения, воспользуйтесь плоским инструментом, например, скребком или шпателем.

Заключительный этап

После того как вы все очистили, нанесите тонкий слой масла на решетки и соберите прибор.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как почистить ржавые садовые инструменты.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.