Выбрасывать не придется: как почистить ржавые садовые инструменты

Садовый сезон в разгаре, и многие из нас уже начали активно ухаживать за своими участками. Однако после зимы многие дачники могли заметить, что на их инструментах появилась ржавчина, которая делает их менее эффективными и может привести к поломке.

Однако не стоит спешить и выбрасывать пораженные садовые орудия. Издание First поделилось несколькими методами, которые помогут спасти ваши инструменты.

Ржавчина образуется, когда металл, содержащий железо, окисляется, поскольку подвергается воздействию влаги и кислорода. Поэтому ни в коем случае нельзя оставлять инструменты грязными или влажными надолго.

Если вы все же столкнулись с такой проблемой как ржавчина, то как только вы ее заметили, нужно действовать. Помните, чем дольше ржавчина остается на инструменте, тем труднее будет его очистить.

Уксус

Самый простой способ удаления ржавчины с инструментов – это погрузить их в емкость с обычным уксусом. Он вызывает химическую реакцию, которая растворяет оксиды в ржавчине, оставляя соль, которую можно легко стереть тканью.

Небольшое количество ржавчины может раствориться всего за час-два, но очень ржавые инструменты обычно замачивают в течение 12-24 часов.

Если вы имеете дело с очень большим загрязнением, то можете использовать 30% уксус. Не забудьте надеть перчатки во время работы с кислотой и периодически следите за тем, чтобы уксус не повредил сами инструменты.

Пищевая сода

Пищевая сода – это абразив, который может помочь удалить грязь на слегка ржавых инструментах. Просто сделайте пасту из пищевой соды и небольшого количества воды, нанесите на ржавчину и оставьте на несколько часов. Затем возьмите щетку и хорошо очистите инструмент.

Если металл действительно был поражен совсем чуть-чуть, то это должно помочь.

Патока

На самом деле патоку можно использовать не только для выпечки. Она содержит хелатообразователи, которые связываются с молекулами ржавчины, отделяя ее от металла.

Разведите патоку в воде в соотношении 1:9 и оставьте свои пораженные инструменты в растворе на 1-2 дня.

Чтобы удалить ржавчину с сильно коррозионных поверхностей, придется замочить их на две недели.

Сок лимона или лайма и раствор соли

Если вы не хотите работать с уксусом или ждать несколько недель, пока патока подействует, то для поверхностных загрязнений можно использовать раствор соли и лимонного или лаймового сока.

Соль будет действовать как абразив, тогда как кислота в лимонном соке является коррозионным агентом, расщепляющим ржавчину.

Смешайте цитрусовый сок с солью, нанесите полученную пасту на пораженные участки инструментов и оставьте примерно на 2 часа. Имейте в виду, что кислота в лимонном соке не так сильна, как уксус, поэтому вам придется использовать щетку или стальную вату для того, чтобы окончательно убрать ржавчину.

Шлифование

Существует также способ, который позволит избавиться от ржавчины без использования всяческих жидкостей. Для этого вам понадобится электрическая шлифмашина, металлическая вата или наждачная бумага. С их помощью вы можете быстро избавиться от поверхностного загрязнения.

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