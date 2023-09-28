Как отмыть пятна от маркера из одежды, мебели и кожи: полезный лайфхак для родителей школьников

Фломастеры и маркеры – это одни из главных принадлежности, которыми пользуются школьники. Часто на одежде можно заметить яркие пятна от них, которые трудно отстирать.

Но OBOZREVATEL нашел действенные лайфхаки, которые помогут избавиться от пятен на вещах, мебели и коже. Есть несколько способов, которые не требуют дорогостоящих химических средств и не отнимут много времени.

Одежду

На школьной форме часто появляются нежелательные пятна от фломастера, и родителям нужно думать, как быстро очистить вещи. Для этого вам понадобится только бумажная салфетка и антисептик для рук или какая-нибудь жидкость, содержащая спирт.

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Смочите салфетку спиртовым раствором и осторожно протрите пятно с обеих сторон ткани. Спирт поможет расцепить находящиеся в маркере стойкие вещества. Затем еще раз протрите, но уже сухой салфеткой, чтобы впитать лишнюю влагу.

На полотенце должны остаться пятна от чернил. Продолжайте эти действия, пока полностью не очистите одежду. Затем стирайте вещи вручную или в стиральной машинке, включив соответствующий режим.

Мебель

Если вы увидели, что пятна находятся на тканевой мебели, то можете использовать тот же способ со спиртовым раствором и бумажной салфеткой. Также подойдет прозрачный лак для ногтей – это средство имеет большее количество химических соединений в своем составе и поможет вывести стойкие пятна. Нанесите немного лака на пятно и протрите салфеткой.

Для кожаных изделий тоже подойдут эти способы, но сначала проверьте на незаметном участке, чтобы не испортить материал.

Кожа

Человеческое тело нежное и чувствительное, а обычное мыло или гель для душа могут не справиться с пятнами от маркера. Можно использовать антисептик для рук. Нанесите его на необходимые участки и слегка помассируйте, а затем смойте водой.

Если это не помогло, можно использовать раствор для снятия макияжа. Нанесите немного жидкости на ватный диск, осторожно протрите пятна и смойте водой.

Ранее OBOZREVATEL публиковал универсальные лайфхаки, которые помогут вывести застарелые пятна.

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