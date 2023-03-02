Как отмыть плиту, не прилагая усилий: действенный способ

Мыть кухонную плиту следует регулярно, ведь с устаревшим жиром потом будет очень тяжело бороться. Но если грязь уже появилась и засохла – отмыть плиту помогут уксус, сода, лимонная кислота, горчичный порошок.

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Есть и малоизвестные, но очень действенные лайфхаки – например, можно использовать таблетки для посудомоечной машины. Как это сделать, разбирался OBOZREVATEL.

Эффективный способ поможет отмыть пригорелую грязь и жир уже через 15 минут. В небольшую емкость следует положить две таблетки для посудомойки и залить их 200-250 мл воды. Подождите, пока таблетки полностью растворятся. Чтобы ускорить процесс, их можно перемешать.

С помощью губки протрите этим раствором плиту. Мыть таблетками можно и середину духовки, и решетки, и стеклянную дверцу. Главное – дать раствору время, чтобы подействовать. Оставьте его на грязных поверхностях на 15 минут.

Остатки моющего средства следует убрать сначала мокрой, а затем сухой тряпкой. При уборке обязательно пользуйтесь перчатками.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что конфорки на плите можно отмыть с помощью соды и мыла. Соду, жидкое мыло и воду следует смешать в равных пропорциях и нанести раствор на конфорки на 20 минут. Средство подействует очень эффективно – от грязи не останется и следа.

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