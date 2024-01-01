Как сделать, чтобы кухня сияла после Нового года: советы

Уборка кухни после приготовления блюд к праздничному столу может быть очень изнурительной. Ведь варить, печь и жарить приходится достаточно много, а это все процессы, которые оставляют немало грязи.

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Однако эксперты по уборке знают, как систематизировать наведение порядка на кухне после праздников. OBOZ.UA собрал их самые полезные лайфхаки. Убираясь в такой последовательности вы вернете кухне блеск.

Разморозьте холодильник

Перед праздниками вы наверняка загрузили холодильник и морозильную камеру кучей самых разных продуктов. Теперь, когда приборы почти пусты, настало хорошее время, чтобы разморозить и помыть их. Это позволит избавиться от неприятных запахов и улучшить эффективность работы холодильника. А заодно перебрать его содержимое на предмет просроченных и испорченных продуктов.

Разберитесь со шкафами и ящиками

Переставляя в процессе готовки в шкафах продукты – крупы, макароны, специи, сахар и т.д. – вы наверняка что-нибудь просыпали. Теперь можно без спешки все это убрать. Извлеките запасы из шкафов и ящиков, переберите их по сроку годности, также можно отдельно собрать поврежденную посуду, а полки помойте и продезинфицируйте. Так вы освободите еще немного места, а свободное пространство – это всегда чувство порядка и чистоты.

Очистите поверхности

Что только вы не резали и не смешивали на столах и столешницах. И с мяса, и с овощей туда могли попасть бактерии и разнообразная грязь. Пора как следует почистить эти поверхности. Выберите для этого подходящее моющее средство и не забудьте о дезинфекторе, которым обработайте все после чистки.

Позаботьтесь о выключателях и ручках

В процессе праздничных приготовлений вы много раз хватались за ручки и выключатели на кухне. При этом ваши руки не всегда были идеально вымыты. Поэтому теперь следует позаботиться о гигиеничности этих точек. Как следует протрите их мыльным раствором и обработайте дезинфицирующим спреем.

Почистите мойку

Мойка, на которую приходится значительная нагрузка по праздникам, требует не только внешней очистки. Сначала засыпьте ее слив профилактическую дозу средства для труб. Это может быть просто чашка пищевой соды, к которой добавляют чашку белого уксуса, а через 15 минут промывают трубу горячей водой. Также содой и уксусом можно чистить раковину и полировать смесители. Возьмите одинаковое количество обоих средств и приготовьте из них пасту, которой обработайте все, а затем промойте и протрите досуха.

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