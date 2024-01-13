Как отчистить раковину от грязи и жира: универсальное чудо-средство

В списке самых грязных мест в доме кухонная мойка занимает одну из первых позиций. Она постоянно контактирует с остатками пищи и бактериями, а ее поверхность требует регулярной очистки.

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Можно воспользоваться химическими средствами с эффектом дезинфекции, но они способны повреждать материал, из которого изготовлена раковина. Поэтому эксперты по домашнему хозяйству рекомендуют попробовать самодельное средство с добавлением натуральных ингредиентов. OBOZ.UA рассказывает, как его приготовить и использовать.

Для глубокой чистки вам понадобятся:

сода;

белый уксус;

средство для мытья посуды;

вода.

Смешайте необходимое количество соды с жидкостью для посуды, чтобы получить абразивную пасту. Нанесите ее на всю поверхность раковины и протрите мягкой губкой, чтобы растворить жир и стереть пятна.

Разведите уксус с водой в пропорции 1:1 и налейте смесь в бутылку с пульверизатором. Обильно побрызгайте остатки содовой пасты в раковине. Сразу после этого два средства вступят в реакцию и начнут пениться. Дождитесь, пока процесс завершится сам. Это позволит вымыть загрязнение даже из микроскопических царапин на поверхности и убьет микробов.

После завершения реакции ополосните раковину от остатков чистящего средства. Хорошо будет также протереть ее досуха, чтобы капли воды не оставляли после высыхания следы извести.

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