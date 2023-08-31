Как отмыть и отполировать до блеска деревянную дверь: лайфхаки

Двери из дерева придают роскоши любому интерьеру. В частности, благодаря своему благородному блеску. Но из-за постоянного контакта с руками они быстро покрываются пятнами и теряют вид. Также на поверхности дверного полотна могут скапливаться пыль, жир, паутина и грязь. И весь эффект от такого интерьерного приема идет насмарку.

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Однако вернуть дереву первоначальный блеск не так уж сложно. OBOZREVATEL рассказывает о простых и эффективных лайфхаках.

Как почистить двери из натурального дерева

Двери из натурального дерева из-за своей пористой структуры склонны к образованию темных или белесых пятен при применении абразивных моющих средств. Поэтому следует избегать всего, что может их поцарапать в процессе чистки.

Уход за такой дверью начните с сухого удаления пыли. Затем протрите пятна раствором нашатырного спирта в воде, заполировав после этого обработанное место чуть влажной тряпкой из микрофибры в направлении волокон. Это поможет стереть все остатки моющего средства. Чтобы восстановить натуральный блеск, нанесите полировальную жидкость или натуральный воск в тон двери.

Как почистить лакированную деревянную дверь

В чистке лакированной двери главная задача – не повредить слой лака. С этим хорошо справится раствор белого уксуса. Разведите его водой в пропорции 1:4 и распылите на дверное полотно из пульверизатора. Далее салфеткой из микрофибры вотрите смесь в поверхность в направлении волокон. А потом еще раз пройдитесь по ней увлажненной салфеткой, чтобы смыть остатки уксуса. Этот метод эффективен при удалении жирных пятен.

Как отполировать лакированную деревянную дверь

Если лаковое покрытие потеряло блеск, на помощь придет оливковое масло. Возьмите мягкую текстильную салфетку, нанесите на нее несколько капель средства и тщательно разотрите его по поверхности двери. Слой масла должен быть максимально тонким, тогда блеск будет равномерным и сохранится надолго.

Как почистить очень грязную деревянную дверь

Если деревянная дверь очень грязная, имеет пятна и стойкие загрязнения на своей поверхности, их придется отмывать деликатным чистящим средством. Чтобы приготовить его, смешайте три столовых ложки пищевой соды с небольшим количеством жидкого мыла и пятью каплями лимонного сока. Нанесите эту смесь полувлажной тряпкой, уделяя особое внимание наиболее загрязненным местам. После чистки тщательно протрите дверное полотно чистой влажной тканью.

Распространенные ошибки, которых следует избегать при чистке деревянных дверей

избегайте абразивных моющих средств, которые могут повредить лак или восковое покрытие двери;

перед чисткой удалите пыль, чтобы она не собиралась разводами и не царапала древесину;

используйте мягкую безворсовую ткань, чтобы не повредить дверь;

завершайте любую чистку протиранием с помощью микрофибровой салфетки, чтобы удалить всю влагу.

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