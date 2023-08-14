Как отмыть до блеска зеркала и стеклянные поверхности: советы экспертов

Уход за стеклянными поверхностями в доме может быть весьма утомительным. Особенно если вы пытаетесь при этом не оставлять разводы. Зеркала и стеклянная мебель в этом смысле наиболее коварны.

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Но эксперты утверждают, что не обязательно тратить часы и массу усилий, чтобы избавиться от полос и отпечатков пальцев на поверхностях. OBOZREVATEL собрал несколько эффективных лайфхаков по уходу за стеклом.

Зеркала в ванной

На них оседают брызги воды, которые оставляют следы извести, а также эти зеркала принимают на себя брызги косметических средств, как зубная паста или гель для душа. А еще они регулярно запотевают. Чтобы хорошо очистить зеркальные поверхности в ванной, начните с того, что избавьтесь от лишней грязи и следов с помощью средства для очищения стекла. А затем хорошо отполируйте их салфеткой из микрофибры, протирая ею зеркало круговыми движениями.

Стеклянные столешницы

Липкие следы жира и других загрязнений неотвратимо скапливаются на стеклянных столешницах. Лучше всего удаляет их изопропиловый спирт. Наносить его можно путём распыления или с помощью салфетки. После этого поверхность необходимо протереть микрофиброй.

Кухонные фартуки

Фартук из стекла на кухне смотрится весьма стильно. Но только пока чист. Между тем, он собирает на себя немало брызг, которые довольно быстро присыхают к поверхности. Отчищать ее лучше с помощью спрея из белого уксуса и воды, смешанных в равных пропорциях. Нанесите его на стекло, оставьте действовать на несколько минут, а затем сотрите салфеткой из микрофибры.

Интерьерные окна

Современные интерьеры часто украшают стеклянными перегородками или дверями – они выполняют роль интерьерных окон. Так можно существенно увеличить количество света в помещении и сделать его более легким и воздушным. Но потом страдать из-за видимых разводов на стекле. Чтобы их не оставалось, можно приготовить смесь из воды с лимонным соком. Она хорошо растворит типичные для таких поверхностей загрязнения и оставит приятный аромат. Перед применением такого средства и после него окна нужно протереть салфеткой из микрофибры. Сначала она уберет все частицы пыли, а затем отполирует стекло до блеска.

Экранное стекло

Экраны телевизоров, планшетов, телефонов тоже имеют свое влияние на общее восприятие интерьера. Но очищать их труднее, чем обычное стекло. Лучше всего для них использовать обычную воду, которую наносить в очень маленьком количестве с помощью ткани из микрофибры. Протирать экраны следует очень легкими движениями. Лучше проводить такую уборку как можно чаще.

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