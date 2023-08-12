Как отмыть до блеска стеклянную дверь в душе: простые лайфхаки

Хозяйкам кажется, что самой трудной задачей при уборке ванной комнаты является мытье стеклянных дверей в душе. На них часто появляются пятна от мыльной пены и известкового налета, от которых трудно избавиться.

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Чтобы быстро очистить душевую кабину не нужно покупать химические средства, можно сделать раствор самостоятельно из натуральных ингредиентов, чтобы избежать отбеливателя, хлора и аммиака. OBOZREVATEL нашел действенные советы, которые помогут справиться с этим.

Смесь для очистки стеклянной двери, которая эффективно удалит стойкую грязь и вернет блеск, можно приготовить из уксуса. Смешайте уксус и воду в соотношении один к одному и можете добавить несколько капель эфирного масла, чтобы устранить резкий запах уксуса.

Перелейте смесь в бутылку с распылителем, нанесите на необходимые участки и подождите 15 минут. Но избегайте резиновых уплотнителей между дверью и натуральные камни, так как раствор может повредить их.

Затем тряпкой или губкой тщательно протрите стекло, чтобы удалить все пятна и грязь. Намочите тряпку в воде и снова протрите все поверхности. Сухими салфетками или полотенцем насухо протрите дверь и они снова будут блестеть от чистоты.

Также избавиться от стойких пятен поможет смесь из соды и уксуса. Смешайте ингредиенты, чтобы образовалась густая паста и нанесите на нужные места. Такая смесь справится с сложными пятнами.

Лучше всего протирать душевую кабину после каждого купания. Это поможет избежать появления новых пятен и известкового налета.

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