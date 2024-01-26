Как отмыть до блеска лейку в душе: простая хитрость
Известковый налет поражает контактирующие с водой поверхности.Внешняя обработка только создает видимость чистоты и блеска, однако для качественного удаления отложений требуется тщательная чистка.
Лейка от душа накапливает немало известкового налета, в частности в отверстиях для воды. Как отмыть лейку, рассказало издание Express.
Минеральные соли, оседая на сантехнике, образуют толстый слой отложений. Рынок переполнен средствами, которые претендуют на самое быстрое решение проблемы с известковым налетом, но обычно они содержат резкие химические вещества, которые выделяют сильный запах и достаточно токсичны.
Лучшим помощником станет обычный белый уксус. Он настолько эффективен, что не только очистит лейку от загрязнений, но и удалит черную плесень, если обработать плитку или пораженные поверхности в душе.
Простой лайфхак очистит душевые лейки от неприглядных пятен в считанные минуты. Есть несколько вариантов использования уксуса.
Способ 1
- Вам понадобятся бумажные полотенца, бутылка с пульверизатором и уксус.
- Нужно распылить уксус на бумажное полотенце и приклеить его к душевой лейке.
- Через 20 минут от грязи и известкового налета не останется и следа.
Способ 2
- Возьмите обычный пластиковый пакет, открутите лейку из шланга или снимите со стойки и положите ее внутрь.
- Залейте в пакет белый уксус, чтобы он полностью покрывал воронку, и закройте емкость.
- Лучше оставить воронку замачиваться на ночь, чтобы уксусная кислота растворила все отложения.
- Утром воронку нужно обработать зубной щеткой, чтобы снять размягченную известь.
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