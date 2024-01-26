Как отмыть до блеска лейку в душе: простая хитрость

Известковый налет поражает контактирующие с водой поверхности.Внешняя обработка только создает видимость чистоты и блеска, однако для качественного удаления отложений требуется тщательная чистка.

Видео дня

Лейка от душа накапливает немало известкового налета, в частности в отверстиях для воды. Как отмыть лейку, рассказало издание Express.

Минеральные соли, оседая на сантехнике, образуют толстый слой отложений. Рынок переполнен средствами, которые претендуют на самое быстрое решение проблемы с известковым налетом, но обычно они содержат резкие химические вещества, которые выделяют сильный запах и достаточно токсичны.

Лучшим помощником станет обычный белый уксус. Он настолько эффективен, что не только очистит лейку от загрязнений, но и удалит черную плесень, если обработать плитку или пораженные поверхности в душе.

Простой лайфхак очистит душевые лейки от неприглядных пятен в считанные минуты. Есть несколько вариантов использования уксуса.

Способ 1

Вам понадобятся бумажные полотенца, бутылка с пульверизатором и уксус. Нужно распылить уксус на бумажное полотенце и приклеить его к душевой лейке. Через 20 минут от грязи и известкового налета не останется и следа.

Способ 2

Возьмите обычный пластиковый пакет, открутите лейку из шланга или снимите со стойки и положите ее внутрь. Залейте в пакет белый уксус, чтобы он полностью покрывал воронку, и закройте емкость. Лучше оставить воронку замачиваться на ночь, чтобы уксусная кислота растворила все отложения. Утром воронку нужно обработать зубной щеткой, чтобы снять размягченную известь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие вещи ни в коем случае нельзя чистить содой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.