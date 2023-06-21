Как постирать купальник, не повредив его: лайфхаки

Купальник следует стирать каждый раз после посещения бассейна или открытых водоемов. Хлорированная вода может привести к потере цвета и разрушению эластичности. Соленая вода, хоть и не так вредна, как хлор, но также является причиной тусклости и растяжению волокон. Самая безопасная для ткани, конечно, пресная вода – после купания в озере или реке купальник можно просто сполоснуть и повесить высыхать.

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Купальник лучше стирать вручную в теплой воде с мягким моющим средством. Подробнее о нюансах рассказало издание Lifehacker.

Купальники изготавливают из особых эластичных материалов, поэтому неправильная стирка может повредить ткань.

Рик Роум, генеральный директор и основатель службы прачечных и химчисток WashClub, рассказал, что особенно важно использовать холодную воду, поскольку высокие температуры "могут растянуть и продлить микроволокна".

Холодную воду нужно дополнить мягким моющим средством. При стирке в машине включайте деликатный цикл. Фактически все, что вам нужно – вывести песок, пыль, хлор, пот, остатки солнцезащитного крема или морскую соль без потери цвета и растяжения материала.

Ключевым аспектом является сушка. Роум отметил, что вообще не следует использовать сушильную машину, поскольку высокая температура может разрушить полимерные цепи, из которых состоит материал. Сильно отжимать купальник тоже не стоит. Вместо этого повесьте его на открытом воздухе.

Если на ткани имеется солнцезащитный крем или другие пятна, эксперт советует предварительно замочить ее в кислородном порошке по крайней мере на два часа.

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