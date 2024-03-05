Как отмыть белые кроссовки: помогут средства, которые есть в каждом доме

Белые кроссовки – универсальная и стильная обувь, которая подходит под большинство повседневных образов. Единственный минус – непрактичность. Нужен только один дождливый день, чтобы испортить любимые кроссовки, превратить их в сплошное грязное пятно.

Хорошая новость заключается в том, что вам не нужно покупать специальные чистящие средства – есть много простых домашних методов, которые вернут блеск и сияние. Как отмыть белые кроссовки – рассказало издание House Digest.

Лайфхак 1: зубная паста

Если подошвы обуви выглядят не лучшим образом, лучшее решение – пойти в ванную и взять зубную пасту. Нанесите небольшое количество пасты на резиновые подошвы и тщательно вотрите ее с помощью зубной щетки (избегайте гелевой пасты, поскольку она может испачкать обувь).

Важная оговорка: сначала проверьте зубную пасту на небольшом участке кроссовок – некоторые типы резиновых подошв могут плохо реагировать на активные компоненты.

Лайфхак 2: мыло и туалетная бумага

Наполните емкость горячей водой и положите внутрь обувь. Оставьте кроссовки примерно на пять минут, затем возьмите средство для мытья посуды (или жидкое мыло) и щетку. Тщательно потрите обувь, чтобы избавиться от пятен.

Затем заверните каждый кроссовок в туалетную бумагу, закрывая все части, кроме подошвы, и вынесите на свежий воздух. Оставьте туалетную бумагу, пока кроссовки полностью не высохнут – так обувь будет выглядеть гораздо чище. Этот прием лучше всего работает в солнечный день, чтобы кроссовки быстрее высохли.

Лайфхак 3: белый уксус

Уксус хорошо действует как универсальное средство для чистки и удаления пятен. Этот метод идеально подходит для предварительной обработки перед стиркой. Смешайте уксус и воду в равных частях и разлейте жидкость в бутылку с распылителем для более легкой очистки (или можете использовать ткань, чтобы нанести смесь). Нанесите смесь на кроссовки. Оставьте раствор примерно на полчаса, прежде чем переходить к стирке.

Лайфхак 4: перекись водорода

Если вышеперечисленные ингредиенты не помогли избавиться от сложных загрязнений, эксперты советуют попробовать перекись водорода. Смешайте пищевую соду и перекись водорода, пока не образуется пастообразная консистенция.

С помощью зубной щетки нанесите на кроссовки пасту и оставьте примерно на полчаса, после чего тщательно вымойте обувь и высушите на свежем воздухе. Перекись водорода безопасна для использования в концентрации 3%, но лучше надеть защитные перчатки, чтобы не повредить кожу, и протестировать средство на небольшом участке обуви.

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