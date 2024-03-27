Как отличить натуральную кожу от искусственной: простые способы

Кожаные изделия всегда пользовались популярностью благодаря своей практичности, долговечности и эстетическому виду. Натуральные материалы – крепкие, устойчивые и могут подчеркнуть статус человека.

Однако на рынке существует множество подделок, которые легко спутать с настоящей кожей. Чтобы вы не тратили свои деньги на некачественные вещи, ТСН рассказали о том, как отличить искусственные материалы от натуральных.

На самом деле искусственная кожа может быть качественной и иметь хороший внешний вид. Однако она не обладает теми же характеристиками, что и натуральная, и не прослужит так же долго. Поэтому при покупке коженных изделий обязательно обращайте внимание на ряд факторов.

Цена

Натуральная кожа – это предмет роскоши, потому она не может стоить дешево. Если продавец предлагает вам слишком большие скидки, стоит задуматься.

Бирка

Перед покупкой проверьте бирку от производителя. На ней должно быть четко написано, что кожа натуральная. Если вы видите надписи "экокожа", "веганкожа" или "регенерированная кожа", то знайте, что имеете дело с кожзамом.

Запах

Натуральная кожа имеет характерный запах, который очень сложно сымитировать. А вот кожзам, как правило, пахнет химическими веществами. А экокожа не пахнет совсем.

Рельеф

Натуральная кожа имеет неоднородную текстуру с мелкими порами, морщинами и неровностями, а искусственная, как правило, имеет идеально гладкую поверхность.

Эластичность

Натуральная кожа приятная на ощупь, мягкая и эластичная. Также, если смять искусственный материал, на нем останутся изломы, а вот натуральный со временем разгладится.

Вес

Товары из натуральной кожи обычно более тяжелые, чем те, которые сделаны из кожзама.

Тесты для проверки

Огонь: если поднести к натуральной коже зажигалку, то она не загорится, а только начнет тлеть. Искусственная кожа при нагревании плавится и выделяет едкий запах.

Вода: если нанести на натуральную кожу немного воды, она ее впитает.

Однако проводить эти тесты в магазине не стоит, потому что они достаточно рискованны. Используйте их только в крайнем случае.

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