Как разгладить кожаную обувь: простые способы

Натуральная кожа – крепкий и долговечный материал для обуви. Она "дышит", хорошо сохнет, тянется и принимает форму ноги, впитывает защитные средства. Можно было бы назвать ее идеальным материалом, если бы не свойство кожи образовывать заломы в местах сгиба. Это сильно портит вид пары.

Но есть способ справиться и с этой неприятностью. OBOZREVATEL рассказывает, как это можно сделать в домашних условиях, в том числе подручными средствами.

Расширители для обуви

Если ваша пара сделана из мягкой кожи, хранение ее без жесткого каркаса может привести к появлению нежелательных заломов. Поэтому можно приобрести в обувном расширители, которые вставляются внутрь и поддерживают кожу в расправленном состоянии.

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Или газеты

Ту же функцию могут выполнить обычные газеты, бумажные полотенца или другие материалы, которыми можно наполнить обувь. Главное – не забивать пару слишком плотно. Это может слишком сильно растянуть ее.

Смягчающие кремы

Чем лучше обработана кожа, тем с меньшей вероятностью на ней начнут образовываться складки. Поэтому не пренебрегайте уходовыми средствами. Регулярно смазывайте обувь кремом. Чтобы разровнять залом, нанесите крем на проблемный участок, тщательно его вотрите, затем расправьте кожу, она должна стать более ровной.

Нагрев

Размять кожу, чтобы выровнять ее, поможет обычный бытовой фен для волос. Установите его на невысокую температуру и аккуратненько прогрейте проблемный участок. Когда она станет податливее на ощупь, разровняйте ее участок руками и вставьте внутрь обуви расширитель. Оставьте пару так на ночь.

Умеренное ношение

Чем чаще вы носите обувь, тем быстрее она износится – это не вызывает сомнений. В том числе, потеряет вид именно из-за глубоких заломов. Поэтому лучше иметь несколько пар на разную погоду и для разных образов. Так все они прослужат вам подольше.

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