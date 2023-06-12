Как отчистить жвачку на одежде: топ действенных методов

Жвачка может прилепиться к вашей одежде или домашнему текстилю неожиданно. Это может быть "подарок" от детей или неожиданность, которую легко можно подцепить на улице. К счастью, удалить эту проблему можно, если делать это правильно.

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OBOZREVATEL собрал несколько лайфхаков. Для них не понадобится сложная химия или большие усилия. необходимые средства можно найти в любом доме.

Холод

Жвачка затвердевает и крошится на холоде, поэтому лучший способ избавиться от нее, это заморозить загрязнение. Для этого вещь, к которой пристала резинка, можно сложить в пакет и положить на несколько часов в морозильную камеру. Когда она как следует замерзнет, ее можно будет легко снять. Главное – не тереть ее перед этим. Если нет возможности положить вещь в морозилку, жвачку можно как следует обработать кубиком льда – напрямую или завернутым в пакет – или подержать под струей холодной воды.

Кипяток

Не любит резинка и высокой температуры. Поэтому ее можно вымыть с помощью кипятка, если позволяет ткань. Но при этом нужно действовать очень осторожно, чтобы не обжечься. Пятно нужно поливать кипятком из чайника и при этом аккуратно оттирать с помощью жесткой щетки. Лучше всего это делать вдвоем. Также можно прокипятить вещь в кастрюле или большой миске несколько минут, а затем снять ножом.

Утюг

Еще один "горячий" способ. На жвачку кладут бумажную салфетку или полотенце и проводят сверху несколько раз раскаленным утюгом. Резинка должна остаться на бумаге. Вещь нужно будет после такой обработки постирать, чтобы убрать пятно, которое может остаться на месте резинки.

Фен

Устройство для сушки волос тоже может хорошо расплавить жвачку, чтобы ее можно было отчистить. Главное выбрать самую высокую температуру и держать фен не вплотную к ткани, но довольно близко.

Уксус

Кислотное средство может растворить жвачку. Лучше брать разогретый белый уксус – он подействует более эффективно и не оставит пятен. В горячий уксус погружают жесткую щетку, после чего обрабатывают резинку. Она должна разрушиться и отстать от ткани. Чтобы на вещи не осталось специфического запаха, ее после этого нужно постирать.

Средство для снятия лака

Для такой обработки подойдут как жидкости с содержанием ацетона, так и без него, но перед обработкой средство нужно опробовать на незаметном участке вещи. Растворитель может повреждать краситель ткани, а некоторые синтетические материалы даже разрушать. Снимать жвачку таким образом можно даже с помощью ватного диска. Главное не торопиться и не сильно тереть резинку, а именно промачивать и снимать ее.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как отчистить пятна от детской одежды без агрессивной химии и отбеливателей.

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