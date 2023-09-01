Чем отмыть жир на сетке вытяжки: простой метод, который вернет чистоту

Защищая кухню от беспорядка и пятен, вытяжка принимает на себя основной удар жира и другой грязи, которая образуется при приготовлении пищи. При этом сама она изнутри забивается этой грязью, из-за чего может начать хуже работать, и требует регулярной чистки. Особенно сетка, на которой оседают все уловленные дольки.

Видео дня

OBOZREVATEL собрал несколько советов, как эффективно почистить сетку вытяжки. И как вообще ухаживать за этим прибором.

Метод замачивания

Поскольку загрязнители, которые собираются на сетке вытяжки, достаточно быстро засыхают, ее так или иначе придется замачивать, чтобы как следует отчистить. Здесь может прийти на помощь обычное средство для мытья посуды. Разведите его в горячей воде так, как рекомендует инструкция на упаковке, и положите сетку в раствор на несколько часов. По возможности поддерживайте температуру раствора. Через некоторое время жир размягчится, и его можно будет легко снять жесткой стороной кухонной губки.

Нашатырный спирт

Справиться с действительно стойкими загрязнениями, которые не берет мыльное замачивание, поможет нашатырный спирт. Чтобы отчистить им сетку вытяжки, нужно обеспечить себе безопасные условия работы – защитить дыхательные пути и работать в хорошо проветриваемом помещении, закрытом, чтобы воздух с аммиаком не попадал дальше в дом.

Возьмите 100 мл нашатыря и растворите в 3,5 литрах теплой воды. В этом растворе замочите сетку на несколько часов (2-4 в зависимости от степени загрязненности). Когда предмет отмокнет, очистите его жесткой щеткой. Грязь должна легко отстать. Останется только как следует промыть сетку под проточной водой.

Уход за внутренней частью вытяжки

Пока решетка отмокает в чистящем средстве, следует также позаботиться о других внутренних элементах прибора. Их хорошо будет обработать раствором посуды. Важно снять все остатки жира и нагара. Чем чище после уборки будет вытяжка, тем лучше она будет работать.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как отчистить от присохшего жира крышку сковородки.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.