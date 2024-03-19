Как отчистить пригоревшую сковороду: необычные способы со 100%-м эффектом

Пригоревшая еда на сковороде – это распространенная проблема, с которой сталкиваются многие хозяйки. Счистить пригоревшие остатки ужина может быть сложно, ведь обычно моющее средство не справляется, а использование жестких абразивных материалов может повредить покрытие.

Вы можете попробовать использовать для очистки жесткие химические моющие средства, но они не только имеют резкий неприятный запах, но и не всегда есть дома. Поэтому House Digest поделились лайфхаками, для которого понадобится всего несколько ингредиентов, которые обязательно найдутся на кухне.

Достаточно лишь увеличить огонь слишком сильно или отвлечься на несколько минут, как ваша еда уже пригорела.

Иногда может казаться, что очистить такую жесткую грязь невозможно, однако все же существует один экологически чистый способ вернуть посуде красивый вид.

Лайм\лимон и морская соль

Сначала обильно посыпьте соль на дно сковородки, затем выжмите туда сок из нескольких лаймов или лимонов и оставьте на 30 минут. Обязательно используйте морскую соль, а не поваренную.

После этого нагар можно будет легко убрать с помощью обычной губки. Однако если ваша сковорода загрязнена действительно сильно, возможно, придется проделать эту процедуру несколько раз.

Единственное предостережение: не следует использовать этот метод для чистки посуды с антипригарным покрытием, поскольку это может повредить его. Однако если вы используете медную посуду или посуду из нержавеющей стали, все будет хорошо.

Сверхтяжелое загрязнение

Если лайм с солью не помогли удалить нагар полностью, то есть еще один способ от него избавиться.

Добавьте несколько капель моющего средства и морскую соль в сковороду и налейте туда немного воды. Затем поставьте ее на плиту и дайте смеси покипеть пять-семь минут. После этого убавьте огонь и "тушите" еще 10 минут.

Дождитесь, пока сковорода остынет и промойте ее теплой водой. Кипение должно было окончательно размягчить пригоревшую пищу, поэтому после мытья посуда будет как новая.

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