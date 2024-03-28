Как отчистить от нагара стеклянные формы для запекания: очень простой способ

Стеклянные формы для запекания очень удобны – они абсолютно нейтральны к любым продуктам и благодаря своей прозрачности позволяют лучше контролировать процесс приготовления блюда. Но иногда к ним сильно пригорают соусы и другие продукты.

Отчистить такой нагар обычными средствами для мытья посуды удается не всегда. По крайней мере, не прилагая к этому значительных усилий. Но один простой лайфхак с фольгой поможет решить эту проблему раз и навсегда. OBOZ.UA рассказывает об этом лайфхаке подробнее.

Чтобы избавиться даже от стойких пятен на стеклянной посуде для выпечки, оторвите небольшой кусок фольги и скатайте его в плотный шарик. После этого намочите сосуд требующий чистки теплой водой и нанесите на него каплю средства для мытья посуды. Начните легкими круговыми движениями тереть нагар шариком из фольги. Такой инструмент будет удалять загрязнение более эффективно, чем обычная губка и при этом не поцарапает поверхность, как проволочная щетка.

Если не удается отчистить посуду даже таким образом, замочите на ночь форму в теплом мыльном растворе. Это поможет размягчить нагар. А наутро повторите чистку фольгой, добавив немного больше средства для посуды, чтобы образовалась густая пена.

Этот лайфхак можно использовать и для других типов металлической или керамической посуды. Но только не на тех предметах, которые обладают антипригарным покрытием. Фольга способна поцарапать его, что сделает посудину непригодной для дальнейшего использования.

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