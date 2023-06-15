Как отчистить накипь в стиральной машинке: три проверенных средства

Известковый налет образуется в результате накопления солей кальция и магния на поверхности сантехники или внутри стиральной машинки. При слабом загрязнении он выглядит как тонкий белый слой, а при сильном – как толстые грубые наросты.

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Жесткая водопроводная вода содержит большое количество солей и извести, которые, сочетаясь с порошковым налетом, могут нанести вред стиральной машинке. Накипь образуется на всех внутренних механизмах, имеющих непосредственный плотный контакт с водой. Накапливаясь в отсеках, он постепенно выводит устройство из строя. Чем почистить стиральную машинку от накипи внутри, разбирался OBOZREVATEL.

Лимонная кислота

При подогреве жесткой воды все вещества выпадают в осадок, который, накапливаясь на поверхностях, образует накипь. Лимонная кислота – самый действенный ингредиентом в борьбе с налетом. Пропорции необходимо рассчитывать в зависимости от степени загрязнения. При едва заметной накипи достаточно будет одной пачки, при толстых наростах придется взять шесть. Кислоту следует высыпать в контейнер для стирального порошка. После этого включаем режим пустой стирки, выбирая длинный цикл и высокую температуру воды.

Сода и уксус

Сода и уксус, вступая в реакцию, будут эффективно разрушать известковый налет. Приятный бонус – вы получите качественную дезинфекцию барабана. ¼ стакана соды разводим с таким же количеством воды и насыпаем смесь в отсек для моющих средств. После этого уксус заливаем прямо в барабан. Выбираем высокую температуру и длительный цикл стирки и запускаем стиральную машинку без одежды внутри.

Хлоросодержащий отбеливатель

Если народные средства не помогли – выберите отбеливатель с хлором. Все опять же зависит от уровня накипи: в барабан нужно налить до 1 литра средства. Далее стандартный алгоритм: запускаем пустую стирку с длинным циклом и высокой температурой. Обязательно прополоскайте машинку от остатков хлора, еще раз запустив стирку без вещей на 30 минут.

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