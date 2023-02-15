Как отмыть кухонную раковину до блеска: химия не понадобится

Кухонные раковины часто пачкаются. На них скапливаются еда, жир, известковый налет, мыльная пена и пищевые отходы.

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Не следует сразу покупать химические очистители, ведь экологически чистые средства будут менее жесткими, но более дешевыми и эффективными. Подробнее рассказало издание Express.

Кухонные раковины могут иметь неприятный запах, вызванный гниением плохо очищенных пищевых отходов. Лаура Харнетт, основательница Seep eco-cleaning products, рассказала, как очистить кухонную раковину с помощью натуральных и доступных моющих средств.

Она предложила использовать пищевую соду, являющуюся идеальным очищающим средством и нейтрализатором неприятных запахов.

Щедро посыпьте всю раковину содой. Можно насыпать ее ложкой, а можно просто потрясти пакет. Смочите губку и мягкой стороной начните круговыми движениями чистить раковину. Пищевая сода достаточно сильна, чтобы удалить грязь, но также предельно мягкая, чтобы не поцарапать раковину.

Чтобы промыть раковину, используйте белый уксус. Пищевая сода в сочетании с белым уксусом будет пениться, образуя углекислый газ. Так вы эффективно удалите грязь и жир во время чистки.

Уксус также естественным образом продезинфицирует раковину, очищая ее от бактерий. Обязательно используйте достаточное количество уксуса, чтобы растворить всю пищевую соду.

Затем тщательно промойте раковину теплой водой. Не позволяйте соде или уксусу высыхать на раковине, поскольку это приведет к появлению полос. Теплая вода поможет остаткам пищевой соды раствориться в канализации.

Далее чистой сухой тканью протрите и высушите раковину. После этого возьмите лимон, разрежьте его пополам и протрите раковину одной половинкой. Это поможет подольше сохранять блеск. Харнетт добавила, что раковину следует чистить примерно раз в месяц.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, чем отмыть раковину от желтизны и налета.

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