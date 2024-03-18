Как отчистить известковые пятна на сидении унитаза: действенный способ

Туалет станет настоящим рассадником бактерий, если игнорировать необходимость регулярной чистки. Под влиянием жесткой воды, а также солей кальция и магния образуется грубый известковый налет, достаточно устойчивый ко многим средствам.

Очистить туалеты может быть немного сложнее, особенно когда дело доходит до сиденья. К счастью, эксперты рассказали о натуральном компоненте, что поможет избавиться от загрязнений.

Уборка туалета – одна из тех важных домашних задач, которой никто не хочет заниматься. Важно не только регулярно отмывать чашу и очищать слив – на сиденье также скапливается невероятное количество бактерий.

Со временем сиденье может покрыться непривлекательными желтыми пятнами или даже известковым налетом. Специалисты по клининговым компаниям советуют отказаться от отбеливателя, ведь этот продукт из-за наличия агрессивных компонентов никогда нельзя использовать на самом сиденье.

Популярность набирает очень эффективное средство для уборки – меламиновая губка. Это уникальная замена всем химическим средствам и содово-уксусным лайфхакам. Губка состоит из особого химического вещества – меламина. Она абсолютно безопасна, не вредит здоровью и не нуждается в использовании моющих средств.

Изготовленные из высококачественных материалов, эти губки имеют уникальную и инновационную текстуру, которая легко удаляет стойкую грязь, потертости и следы без использования агрессивных химикатов.

Использовать губку достаточно просто:

смочите губку в воде, без добавления моющих средств;

осторожно отожмите в ладони;

ребром губки тщательно ототрите загрязнение с твердой поверхности;

промойте губку и положите на хранение до следующего использования.

У меламиновой пены есть особенность – она понемногу крошится и скатывается, поэтому лучше покупать целый комплект.

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