Как отчистить известковые пятна на сидении унитаза: действенный способ
Туалет станет настоящим рассадником бактерий, если игнорировать необходимость регулярной чистки. Под влиянием жесткой воды, а также солей кальция и магния образуется грубый известковый налет, достаточно устойчивый ко многим средствам.
Очистить туалеты может быть немного сложнее, особенно когда дело доходит до сиденья. К счастью, эксперты рассказали о натуральном компоненте, что поможет избавиться от загрязнений.
Уборка туалета – одна из тех важных домашних задач, которой никто не хочет заниматься. Важно не только регулярно отмывать чашу и очищать слив – на сиденье также скапливается невероятное количество бактерий.
Со временем сиденье может покрыться непривлекательными желтыми пятнами или даже известковым налетом. Специалисты по клининговым компаниям советуют отказаться от отбеливателя, ведь этот продукт из-за наличия агрессивных компонентов никогда нельзя использовать на самом сиденье.
Популярность набирает очень эффективное средство для уборки – меламиновая губка. Это уникальная замена всем химическим средствам и содово-уксусным лайфхакам. Губка состоит из особого химического вещества – меламина. Она абсолютно безопасна, не вредит здоровью и не нуждается в использовании моющих средств.
Изготовленные из высококачественных материалов, эти губки имеют уникальную и инновационную текстуру, которая легко удаляет стойкую грязь, потертости и следы без использования агрессивных химикатов.
Использовать губку достаточно просто:
- смочите губку в воде, без добавления моющих средств;
- осторожно отожмите в ладони;
- ребром губки тщательно ототрите загрязнение с твердой поверхности;
- промойте губку и положите на хранение до следующего использования.
У меламиновой пены есть особенность – она понемногу крошится и скатывается, поэтому лучше покупать целый комплект.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как отчистить унитаз от пятен и сделать его свежим и блестящим.
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