Как отчистить духовку до идеального состояния: метод профессионалов

Нередко чистка духовки – это та работа, которую мы откладываем на потом, ведь задача кажется нам сложной и изнурительной. Все может изменить верный подход к выбору средств и инструментов.

OBOZ.UA поинтересовался советами профессионалов, которые они публикуют на своих ресурсах. И эксперты по клинингу утверждают, что правильная очистка духовки, заляпанной жиром и грязью, может быть не сложнее обычного мытья посуды.

Начните с того, что замочите решетки. Уложите их в достаточно большой сосуд, например в ванну, залейте горячей водой и вбросьте в нее таблетку для посудомоечной машины или капсулу для стирки. Оставьте решетки отмокать на час или два – в зависимости от степени загрязнения. При необходимости долейте немного кипятка, чтобы вода оставалась горячей. Затем сотрите с металла размокший жир, почистите решетки губкой и промойте под проточной водой.

Чтобы убрать внутри духового шкафа, возьмите на вооружение такой инструмент, как металлический скребок для краски. Он поможет снять загрязнение, не оставив мелких царапин, как это может сделать металлическая мочалка.

Если слой пригоревшего жира небольшой, справиться с ним сможет сода с уксусом. Приготовьте содовую пасту, добавив к продукту немного воды, нанесите ее на пятна и сверху обильно побрызгайте уксусом. Когда два вещества перестанут образовывать пену, снимите грязь с помощью скребка. При необходимости процедуру можно повторить.

Если же ваша духовка достаточно запущена, без специальных фабричных средств не обойтись. Спрей-очиститель либо же специальная паста или пена постепенно растворят даже упрямые отложения. Но придется подождать от часа до трех, пока они как следует подействут. Не забудьте тщательно смыть все остатки, чтобы выбранное вами средство не влияло на качество и вкус блюд, которые вы готовите в духовке.

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