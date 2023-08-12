Как отчистить деревянную мебель от плесени: лучший способ

Натуральное дерево от природы является благоприятной средой для развития плесени. Так что, если деревянный предмет, например что-то из мебели, длительно находится в условиях повышенной влажности, со временем на нем может развиться грибковое поражение. И от него нужно будет как можно скорее избавиться.

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OBOZREVATEL собрал несколько лайфхаков, как вывести плесневый грибок с деревянной мебели. Для этого понадобятся доступные и вполне экологичные ингредиенты.

Определите тип плесени

Дерево могут поражать несколько видов плесневых грибков. Если вы имеете дело с черной плесенью, лучше не полагаться на свои силы и обратиться за помощью к профессионалам. Это наиболее опасный и сложный для вывода тип, бороться с которым нужно при помощи специальных средств. Во всех других случаях справиться можно и своими силами.

Начните с защиты себя и квартиры

Любые работы по удалению плесени следует проводить в средствах защиты. Как минимум, это должны быть перчатки, очки и защитная маска или респиратор, которые уберегут от попадания спор грибка в дыхательные пути.

Также необходимо тщательно пропылесосить зараженный предмет мебели, чтобы собрать все частицы, которые могут оказаться в воздухе. В идеале делать это следует пылесосом, оснащенным HEPA-фильтром. По возможности отчищать деревянную мебель от плесени нужно на улице. Если это невозможно, подстелите под предмет пленку.

Помойте зараженную поверхность

Чтобы промыть деревянную поверхность с плесенью, смешайте в пульверизаторе теплую воду с одной чайной ложкой жидкости для мытья посуды. Как следует встряхните содержимое бутылки, чтобы оно хорошо перемешалось, и распылите смесь на предмет, который нужно очистить. После этого обработайте заплесневевшие участки щеткой с мягкой щетиной. Для этого подойдет старая зубная щетка, которую можно будет сразу выкинуть. Далее отдельной тряпкой снимите лишнюю пену и жидкость и просушите поверхность бумажным полотенцем. Этого этапа может быть достаточно, если плесень не проникла глубоко в дерево.

Воспользуйтесь уксусным спреем

Белый уксус достаточно эффективен против плесневых грибков. Чтобы приготовить спрей на его основе, смешайте в пульверизаторе уксус с теплой водой в пропорции 1:1 и опрыскивайте этим раствором пораженные участки. Оставьте средство действовать в час. После этого с помощью бумажных полотенец соберите остатки жидкости.

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