Как сделать, чтобы постель всегда пахла свежестью: простой лайфхак

Хотелось бы вам просыпаться каждое утро, ощущая свежий природный запах, который бодрит и придает силы? Это могло бы помочь проснуться быстрее и ощутить вдохновение на новый день. Эксперты говорят, что для этого не нужно тратить много денег на особое постельное белье или часто стирать его, чтобы чувствовать запах кондиционера.

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Как выяснил OBOZ.UA, все эти преимущества дает всего одно натуральное вещество, которое можно приобрести в любой аптеке. Речь идет об эфирном масле эвкалипта.

Натуральный запах эвкалипта помогает преодолевать сонливость и вялость, улучшает настроение и снижает утомляемость. К тому же он отгоняет насекомых, что может быть дополнительно полезным в теплое время года, когда нас донимают комары.

Как приготовить спрей для постельного белья с эвкалиптом? Возьмите небольшую бутылку с распылителем, 30 капель самого масла и немного дистиллированной воды. И не забудьте об эмульгаторе, который поможет объединить эти две субстанции, ведь сами по себе они не перемешиваются. Это может быть, например, обычная поваренная соль. На четверть чайной ложки соли нанесите масло и засыпьте в бутылку с пульверизатором. Залейте все стаканом дистиллированной или хотя бы просто фильтрованной воды и хорошенько потрясите, чтобы все составляющие перемешались. Спрей готов. Его можно наносить на простыни, одеяла, подушки, наматрасники и пледы. Когда они полностью высохнут через несколько минут, на ткани останется приятный легкий аромат.

Но избегайте чрезмерного использования. В больших количествах эфирные масла могут оставлять ожоги на коже, провоцировать приступы астмы, а также быть вредными для домашних животных, особенно если они спят вместе с вами. Поэтому используйте средство умеренно.

Если по каким-либо причинам эвкалипт вам не подходит, вы можете заменить его на мятное, цитрусовое, розмариновое или любое хвойное эфирное масло. Или выбрать что-то другое по своему вкусу и потребностям. Главное – это пользоваться спреем аккуратно, тогда он принесет вам только пользу.

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