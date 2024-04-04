Как освежить дом весной: простой способ с мультиваркой
Весна – время пробуждения, обновления и генеральных уборок. Чтобы эффективно освежить помещение, сэкономив при этом время и деньги, можно воспользоваться набирающим популярность инновационным лайфхаком.
Ни для кого не секрет, что пищевая сода является отличным дезодорирующим средством, и есть много приемов, которыми можно воспользоваться дома. Эксперты рассказали, как с помощью мультиварки и пищевой соды очистить дом от микробов и неприятных запахов.
Эффективный лайфхак
Мультиварка пригодится не только для приготовления блюд, этот девайс можно использовать даже в процессе уборки.
Необходимые ингредиенты:
- вода;
- сода;
- эфирные масла.
Пошаговая инструкция
- Чтобы воспользоваться этой техникой для устранения неприятных запахов, нужно просто добавить 2 стакана воды в мультиварку.
- Затем добавьте 6 столовых ложек пищевой соды и перемешайте ингредиенты.
- Включите мультиварку и установите ее на низкий уровень, не закрывая крышку. Оставьте прибор поработать несколько часов.
Этот способ дезодорирует ваш дом и поможет устранять запахи из воздуха. Помните, что мультиварку необязательно использовать только на кухне. Не стесняйтесь уносить прибор в любое место дома, где вы хотите удалить запахи.
Для более свежего воздуха и лучших ароматов добавьте от 2 до 5 капель одного из ваших любимых эфирных масел. Добавление масла мяты, лаванды или цитрусовых наполнит дом превосходными ароматами. Как бонус, некоторые эфирные масла также могут предотвратить появление вредителей.
Если у вас нет эфирных масел, можно вместо них добавить в смесь другие ингредиенты. Используйте яблочную и апельсиновую кожуру, клюкву, палочки корицы или гвоздику, чтобы распространить свежие ароматы и сделать дом более уютным.
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