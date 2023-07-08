Как определить породу кота, если вы ее не знаете: лайфхак

Бывают случаи, когда хозяева не знают породу своего домашнего питомца. Это может быть из-за того, что котика подарили или подобрали на улице.

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Если вы все же хотите узнать породу животного, то обращайте внимание на его внешний вид. OBOZREVATEL нашел способ, который поможет разобраться в этом вопросе.

Форма ушей, цвет глаз и окрас шерсти могут многое рассказать о любимце. Зная все эти признаки, вы сможете найти картинку в интернете, которая поможет определить породу и узнать больше о коте.

Но не все так просто, если кошка смешанной породы. Найти нужную характеристику будет труднее, но так, вы сможете хотя бы узнать, вероятных родителей, домашнего питомца. Далее отталкиваясь от новой информации, будете искать другие данные.

Обязательно сравнивайте форму морды, ушей, цвет глаз с картинками кошек разных пород. Это поможет быстрее найти похожую кошку.

А вот точный ответ на такой вопрос может дать только фелинолог – специалист по котам. С помощью осмотра, он сможет определить, на какую породу кошек животное похоже.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какая окраска у кошек принесет счастье в ваш дом.

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