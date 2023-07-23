Как определить кислотность почвы: простой способ
Огородные культуры, деревья и цветы имеют определенные предпочтения касаемо кислотности почвы. Это основополагающий фактор, от которого зависит рост и развитие растений, а также качество урожая.
Неблагоприятная кислотность будет медленно умерщвлять растение. Как определить, какая кислотность почвы – читайте в материале OBOZREVATEL.
В чем опасность высокой кислотности
Большинство растений предпочитают слабокислые, нейтральные или слабощелочные почвы. Высокая кислотность обычно ингибирует полезную микрофлору и влияет на уровень усвоения удобрений. Не получая минеральной подкормки, растения не будут усваивать полезные вещества в достаточном количестве.
Как определить кислотность почвы
Чаще кислотность определяют с помощью специальных лакмусовых бумажек. Но опытные огородники рекомендуют попробовать лайфхак с кипятком и листьями смородины.
- В прозрачную емкость налейте горячую воду и положите листья смородины.
- Подождите, пока вода полностью остынет.
- Процедите воду и добавьте комочек земли из грядки.
Следите, изменит ли жидкость окраску.
Красный цвет свидетельствует, что почва на участке кислая.
Зеленый цвет сигнализирует о слабой кислотности.
Синий указывает на нейтральную реакцию.
Какие растения любят кислую почву
У огородников есть даже список растений-индикаторов уровня pH. О наличии кислой почвы свидетельствуют:
- ромашки;
- мох;
- подорожники;
- полевой хвощ;
- мята;
- щавель.
Если на вашей грядке начал разрастаться полевой вьюнок – можете быть уверены, почва имеет нейтральный или слабокислый pH.
Разрастание дикого мака и полевой горчицы является индикатором щелочного типа почвы.
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