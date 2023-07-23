Как определить кислотность почвы: простой способ

Огородные культуры, деревья и цветы имеют определенные предпочтения касаемо кислотности почвы. Это основополагающий фактор, от которого зависит рост и развитие растений, а также качество урожая.

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Неблагоприятная кислотность будет медленно умерщвлять растение. Как определить, какая кислотность почвы – читайте в материале OBOZREVATEL.

В чем опасность высокой кислотности

Большинство растений предпочитают слабокислые, нейтральные или слабощелочные почвы. Высокая кислотность обычно ингибирует полезную микрофлору и влияет на уровень усвоения удобрений. Не получая минеральной подкормки, растения не будут усваивать полезные вещества в достаточном количестве.

Как определить кислотность почвы

Чаще кислотность определяют с помощью специальных лакмусовых бумажек. Но опытные огородники рекомендуют попробовать лайфхак с кипятком и листьями смородины.

В прозрачную емкость налейте горячую воду и положите листья смородины. Подождите, пока вода полностью остынет. Процедите воду и добавьте комочек земли из грядки.

Следите, изменит ли жидкость окраску.

Красный цвет свидетельствует, что почва на участке кислая.

Зеленый цвет сигнализирует о слабой кислотности.

Синий указывает на нейтральную реакцию.

Какие растения любят кислую почву

У огородников есть даже список растений-индикаторов уровня pH. О наличии кислой почвы свидетельствуют:

ромашки;

мох;

подорожники;

полевой хвощ;

мята;

щавель.

Если на вашей грядке начал разрастаться полевой вьюнок – можете быть уверены, почва имеет нейтральный или слабокислый pH.

Разрастание дикого мака и полевой горчицы является индикатором щелочного типа почвы.

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