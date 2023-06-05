Как носить обувь без носков: действенный летний лайфхак

Кеды и кроссовки летом советуют носить с носками из натуральной ткани – это нужно во избежание натирания и неприятного запаха. Но есть категория тех, кто в теплый сезон принципиально отказывается от носков. Кому-то не нравится, что носки выглядывают из обуви, иные утверждают, что в кедах на босу ногу удобнее.

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В соцсетях набирает популярность интересный, но немного необычный лайфхак для тех, кто предпочитает носить кроссовки без носков. Блоггерша из TikTok предложила экстравагантную альтернативу, показав на своей странице оригинальный способ для предотвращения натирания и запаха пота. Лайфхак действительно кажется несколько странным и даже смешным, но стоит отметить – у него нашлось немало ценителей.

Блоггерша предложила использовать средства женской гигиены – ароматизированные ежедневные прокладки. На видео видно, что девушка берет кроссовки и ежедневную прокладку, отрывает защитную пленку и приклеивает "ежедневку" поверх стельки.

Этот предмет гигиены впитывает влагу, поэтому предотвращает появление неприятного запаха, а мягкая поверхность будет спасать от натирания, если приклеить прокладку на заднюю стенку обуви.

Трудно сказать, действительно ли работает этот совет. Реакция тех, кто уже попробовал лайфхак, довольно неоднозначна. Одни уверяют, что "ежедневка" в обуви – отличная идея. Другие делятся курьезными комментариями о жизненных случаях: средство гигиены может выпасть из кроссовок в самый неподходящий момент, а окружающие иногда не скрывают удивления, когда приходится разуваться в гостях и выставлять на общий обзор приклеенную внутрь обуви прокладку.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, какие кроссовки в моде в 2023 году и с чем их носить, чтобы выглядеть роскошно.

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